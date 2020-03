Michelle Baltzer og hendes 12-årige datter Sarah bruger de mange uventede fridage på at male sten og lægge dem ud i naturen igen. Ligesom mange andre forsøger de at finde andre og nye måder at være sammen på i en tid, hvor vi skal være adskilt. Foto: Fleur Sativa

Nye fællesskaber blomstrer: Samles om sang, maling på sten og skraldeindsamling

Mens store dele af Danmark er lukket ned, og budskabet fra regeringen lyder, at vi skal stå sammen ved at holde afstand, finder flere nye måder at være sammen på. Fællesskabet er vigtigere end nogensinde, lyder det.

Slagelse - 26. marts 2020

Alle skoler og daginstitutioner er lukket. Offentligt ansatte er sendt hjem. Og for særligt børnefamilier er hverdagen i dag en helt anden, end den var for bare et par uger siden.

Før coronavirus kom til Danmark.

Derfor søger flere nye måder at være sammen på for at skabe indhold i en hverdag, hvor frygten for at blive smittet eller give smitte videre, er en af dagligdagens største bekymringer.

Aktiviter, der spænder bredt lige fra sang og skraldeindsamling til maling af små sten fundet i naturen.

Synger for andre - Det handler om at skabe en form for fællesskab. I denne tid er det som om, at det er vigtigere end nogensinde før at finde en fællesskabsfølelse, fortæller Luna Harley Mørup, som hver aften fra sin lejlighed på Sct. Mikkelsgade i Slagelse synger, klapper og hujer ud ad vinduet.

- Jeg håber jo, at nogen hører det og bare synes, at det er hyggeligt. Så det giver en eller anden følelse af ikke at være alene. Noget, som er særligt vigtigt lige nu, fordi rigtig mange sidder alene i karantæne eller ikke kan komme ud, forklarer hun.

Siden den første dansker blev smittet med coronavirus, er antallet af smittede nemlig steget, ligesom de første dødsfald har vist sig. Særligt udsatte er ældre og personer med kroniske sygdomme.

For at undgå smitte har flere, der tilhører en af disse grupper, valgt at gå i frivillig karantæne i eget hjem. Det samme har flere, der udviser milde symptomer på coronavirus.

Står sammen om at samle skrald For andre er det dog stadig vigtigt at leve et så normalt liv som muligt. Det gælder blandt andet Rikke Levin Ehmsen og hendes datter på knap fire år, Johanne.

- Jeg forsøger at skabe noget struktur, så det ligner det, hun kender fra børnehaven. Så vi går nogle lange ture, laver noget kreativt og er meget i haven, så hun får brændt noget krudt af, forklarer Rikke Levin Ehmsen og uddyber:

- Når vi er sammen i det fælleskab, vi kender til, spekulerer vi også mindre på, hvad fremtiden bringer. Og hvad der skal ske i morgen.

Men den 32-årige mor fra Slagelse har dog også fundet på en noget anderledes aktivitet. På de lange tur med datteren Johanne, er de nemlig sammen begyndt at samle skrald.

Det startede, da den blot tre-årige datter selv tog initiativet til det.

- Vi gik forbi en legeplads en dag, hvor der lå en masse skrald. Og så spurgte Johanne mig: »Hvorfor samler vi det ikke op, mor?« hvortil jeg svarede: »Jamen vi har jo ikke nogen poser.« Men så sagde hun: »Så gør vi det bare i morgen«. Så det gjorde vi, forklarer Rikke Levin Ehmsen.

Maler sten - og inviterer andre til at finde dem I dag er skraldeindsamling en fast del af Rikke Levin Ehmsen og datteren Johannes gåture. Og de er langt fra de eneste, der gør det.

På Facebook-gruppen #skridtogskrald er der på rekordtid kommet over 13.000 medlemmer. Her ligger folk fra hele landet billeder op af sig selv og alt det skrald, de har samlet ind på deres gåture.

Men hvis man ikke vil samle skrald, kan man imidlertid også gå på jagt efter små, malede sten.

Det sørger Michelle Baltzer og hendes 12-årige datter Sarah for. Deres mange uventede fridage bruger de nemlig på at male sten, de finder i naturen. Og så lægger de dem ud igen, hvor andre kan finde dem.

- Det er jo den her leg, der hedder »Rock-hunting«, der er kendt i næsten hele verden. Vi maler stenene, gemmer dem rundt i lokalområdet og lægger et billede på de sociale medier, så andre kan gå ud og lede efter dem, forklarer Michelle Baltzer, der allerede startede legen i Slagelse sidste sommer.

- Nu sørger vi for at spritte stenene af, men ellers er legen den samme. Og det er jo noget, som alle kan være med til. Uanset, hvor gammel man er, eller om man vil lede efter stenene eller selv male og gemme dem, fortæller Michelle Baltzer.

- Det er heller ikke så vigtigt, hvor kreativ man er. Det vigtigste er jo sådan set bare at være sammen. Særligt i denne tid, slår hun fast.