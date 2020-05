Det er venstre halvdel af det indrammede felt, Slagelse Boligselskab vil bygge seniorboliger på.

Nye boliger på vej i landsby

Slagelse - 27. maj 2020 kl. 09:14 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd har sagt god for, at Slagelse Boligselskab kan bygge 20 almene boliger specielt til seniorer på en del af et areal, som kommunen ejer ved Hovstien i Boeslunde. Fra byrådet lød der lutter rosende ord til projektet og til det arbejde, Boeslunde-borgere har udført i forbindelse med den lokale udviklingsplan, som boligprojektet er en del af.

Anne Bjergvang (S) konstaterede, at det i mange år har været vanskeligt at få lov til at bygge almene boliger i landdistrikterne.

- Det er særdeles spændende. Det er rart, at Boeslunde kan være first mover. Det viser, at arbejdet med lokale udviklingsplaner nytter, sagde hun og forudså, at lignende projekter i andre landdistrikter kan følge efter.

- Tillykke Boeslunde. Det er godt gået. Det viser vejen for andre landdistrikter, lød det fra Anne Bjergvang.

Baggrunden for boligprojektet er ikke mindst ønsket om at give lokale seniorer mulighed for at blive boende i det nærområde, de kender, når de typisk vil flytte fra en stor ejerbolig til en mindre lejebolig. Samtidig giver det mulighed for, at yngre mennesker kan flytte ind i de huse, seniorerne forlader.

Ifølge direktør Arne Juul, Slagelse Boligselskab, er målet, at de nye seniorboliger kan stå klar til indflytning næste år. Boligselskabet skal dog allerførst i en nærmere dialog med lokalrådet. Blandt andet om boligernes størrelse.

- Hvis alt går vel, og det regner vi med, satser vi på, at de kan stå færdige ved udgangen af 2021, siger Arne Juul.

Hvad angår politikernes håb om, at almene seniorboliger også kommer på tale i andre landdistrikter i kommunen, oplyser han, at boligselskabet også er i dialog med lokalrådet i Dalmose, som også har lavet en lokal udviklingsplan og rejst samme behov.

Arne Juul understreger, at boligselskabet ikke kommer og redder landsbyer, hvor der ikke er grundlag for byggeri.

- Det kræver et bæredygtigt lokalsamfund, og dér kan vi så være et bidrag, siger han.