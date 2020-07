Nybagt mor nødsaget til at flygte: - Ellers havde de tvangsfjernet min søn

Han blev født i slutningen af 2016, halvanden måned efter anbragt, og siden har moren kæmpet sig frem i livet i forsøget på at blive en værdig mor, der ellers tidligere har fået prædikatet, at hun ikke så ud til at kunne udvikle de tilstrækkelige evner og heller ikke formåede at møde sin førstnævnte søns behov - hverken følelsesmæssigt eller fysisk.

Den 25-årige kvinde har tidligere fået fjernet en dreng kort efter fødslen og er et navn i opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmarks kartotek over kvinder, der ikke er sluppet fra stedet i selskab med deres børn.

Det var nemlig varslet, at denne lille purk, som i dag er otte dage gammel, formentlig skulle fjernes af Slagelse Kommune, som under moren Katrine Jensens graviditet har næret tvivl og alvorlig bekymring om hendes rolle udi forældrerollen.

En nyfødt dreng med navnet Luca kan modsat sin fire år ældre storebror nyde livets begyndelse i morens favn. Det krævede dog, at sidstnævnte flygtede til et andet land.

- Det er forfærdeligt, at man skal helt derud, hvor man er nødt til at flytte for at få lov til at beholde sit barn, lyder det fra hendes 52-årige mor, Dorte Elisabeth Jensen.

De kunne i hvert fald ikke få øje på mange andre muligheder fire år efter end at varsle endnu en tvangsfjernelse, da Katrine Jensen blev gravid igen i 2019. Også en mulig »bortadoption« er blevet nævnt under en optaget samtale med en fungerende kommunal leder.

- Det har været forfærdeligt. Jeg har hele tiden tænkt, hvorfor alt det her skulle gå ud over mig, og det har da gjort mig både stresset og bange, beskriver Katrine Jensen fra en mobil fra Polen.

- Når der er igangværende sager, er vi forpligtede til at underrette den kommune, en borger måtte flytte til. Når der er tale om, at borgeren flytter til et andet land, skal vi også sørge for en underretning. Og det er sket, siger Vini Lindhardt. Ifølge den pågældende, 25-årige mor har det været som at blive forfulgt.

Katrine Jensen har siddet indespærret på et hospital i kølvandet på sønnens fødsel. Rettere tilbageholdt efter krav fra Danmarks ambassade i Polen, som for nylig fik underretning fra Slagelse Kommune, der tilsyneladende har været stærkt optaget af at finde frem til den på daværende tidspunkt højgravide mor.

»Grundlæggende forkert«

Ifølge kvindens partsrepræsentant og bisidder, Lars Christensen, går Slagelse Kommune over stregen, når den ikke bare sender en underretning, men også når sagsbehandlere - som han bemærker - tager ud og kigger på den 25-åriges tidligere adresser og endda ringer til en udlejer for at spørge ind til kvinden i den periode, hvor hun reelt befinder sig i Polen.

- Det, kommunen har sat i værk, er som et overgreb. Det er over, hvad man kan forvente i en sag, der reelt handler om en kvinde, som udrejser for at få lov til at være mor. At de tilmed henvender sig til udenlandske myndigheder, er grotesk, mener han.

Samme toner lyder fra kvindens advokat, Torben Dyring Kledal, Keller Advokatfirma, som mener, at Slagelse Kommune er ude på et skråplan.

- Der er fri bevægelighed, og min klient er flyttet lovligt til et andet EU-land. Der er ikke grundlag for, at kommunen skal bekymre sig, siger advokaten, som kritiserer, at forhistorien åbenbart klæber til mennesker for altid.

- At du tidligere har været i kommunens søgelys - for flere år siden endda - gør ikke, at du skal straffes. Jeg kan slet ikke se, hvorfor Slagelse Kommune bekymrer sig på forhånd, siger Torben Dyring Kledal og henviser blandt andet til udtalelser om kvinden, der synes langt mere positive end tidligere omkring hendes moderinstinkt og evne til at drage omsorg for et barn.

Det fremgår af et referat fra et netværksmøde fra 9. juni i år, som Sjællandske er i besiddelse af.

Samtidig slog en polsk retsinstans i øvrigt fast mandag eftermiddag, at der intet er til hinder for, at mor og barn forlader sygehuset. Der er således ingen bekymringer fra socialrådgivere eller øvrige polske myndigheder.