Se billedserie Salgsdirektør og medejer af virksomheden Fazade Henrik Olsen bydes velkommen af Glasværkets direktør Poul Møller (th). Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Ny virksomhed med vokseværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny virksomhed med vokseværk

Slagelse - 23. marts 2018 kl. 09:18 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1700 kvadratmeter i stueetagen på Glasværket er lejet ud til virksomheden Fazade Aps, der blev stiftet for et år siden i Sønderborg.

Fazade med i dag fem ansatte producerer energioptimerende glasfacader, døre og vinduer til alle former for byggeri. - Vi producerer og monterer Schüco Aluminiums systemer og er Schüco Partner, oplyser salgsdirektør og medejer af Fazade Henrik Olsen med bopæl på Musholmvej i Korsør. Han regner med, at der ved årets udgang vil være 15 ansatte i Korsør.

- Hvorfor lige her i Korsør? - Jeg bor her. Og Korsør trænger til nogle arbejdspladser. På den anden side af Ringsted er arbejdskraften også noget dyrere, ligesom vores behov for ufaglært arbejdskraft nok nemmere opfyldes her i Korsør, siger Henrik Olsen til Sjællandske. Han vil givet af mange være kendt for at have været direktør for den nu lukkede trælasthandel på Ørnumvej.

Henrik Olsen ejer sammen med Jan Haulund fra Sønderborg 70 procent af virksomheden. Medejere fra Korsør er også Claus Jensen og Anders Finn Poulsen.

I slutningen af april venter Henrik Olsen, at produktionen så småt kan indledes, når maskinerne er sat op og prøvekørt.

- Vi designer facaderne på computer, hvorefter maskiner så fremstiller delene i metal, som så efterfølgende skal samles og monteres, siger Henrik Olsen.

Virksomhedens navn Fazade er ikke en stavefejl men et bevidst valg.

- Det har vi valgt for at skabe opmærksomhed, siger Henrik Olsen, der flyttede til Korsør fra Søndersø på Fyn i 2002.

Siden 2015 har Korsør allerede haft en tilsvarende virksomhed, der tilbyder facadeløsninger. Den hedder Mt Alu-Glas A/S og drives af Morteza Toghay på Reskavej 10 med en halv snes ansatte.

Henrik Olsen mener ikke, at det er et problem.

- Vi er Schüco Partner, mens MT Alu-Glas sælger et andet system, så det ser jeg ikke som noget problem, siger Henrik Olsen.

Fazade har lejet sig ind i den del af stueetagen, der vender ud mod havnen og i den ende af Glasværket, der vender ned mod Korsør Nor. Her havde tidligere Sofakompagniet til huse.

- Fra Glasværkets side er vi naturligvis glade for, at Fazade har valgt at flytte ind i Glasværket. Vi ser frem til at byde virksomheden og alle medarbejdere velkommen og skabe gode betingelser for firmaets fremtidige vækst og yderligere arbejdspladser, udtaler Glasværkets direktør Poul Møller.

Ifølge Sjællandskes oplysninger skulle flere nye firmaer være på vej ind på Glasværket, efter aftalen med at leje ud til Søfartsstyrelsen for godt en måned siden blev droppet på grund af uenighed om prisen for ombygningen.