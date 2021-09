Se billedserie Kathrine Larsen (til venstre) og Else Wie (til højre) er to af underviserne, der har sørget for, at Naturvidenskabsfestivalen bliver udfoldet på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ny vild have

Naturvidenskabsfestivalen er i fuld gang denne uge over hele landet, og på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole betyder det, at eleverne blandt andet laver en ny vild have, men der er også gang i mange andre projekter.

Slagelse - 29. september 2021

Der var efterår i luften, men også strålende solskin, da eleverne på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole tirsdag var i gang med andendagen af den ugelange Naturvidenskabsfestival.

Nogle af eleverne var i gang med at grave i jorden i et kommende kriblekrablebed, andre var i gang med at save træplanker over til rammerne om to nye kompostbunker, en tredje gruppe var i gang med at samle et fuglehus.

- Der er otte værksteder i alt, fortæller Kathrine Larsen, viceleder på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole, imens hun står midt på skolens græsplæne.

Hun remser værkstederne op: Vilde dyr, vild mad, kompost, insekthotel og fuglehuse, dramahold, kreaværksted, pressehold og sidst, men ikke mindst, vilde-Vestermose-bedet.

Sidstnævnte er hovedprojektet: En vild have anlagt på skolens grund.

- Vi ville gerne gøre området mere vildt, lyder det fra Katrine Larsen.

»Helt vildt« I den vilde have skal der være vilde blomster, og det er tiltænkt at skulle bidrage positivt til biodiversiteten i området.

Men i begyndelsen af ugen er der altså ikke sket meget andet, end at jorden er blevet gjort klar, så hvad der snart skal være en frodig blomsterskråning er på skrivende tidspunkt en bar jordskrænt.

Det er første gang, Vestermose Natur- og Idrætsfriskole deltager i Naturvidenskabsfestivalen.

Festivalen vender årligt tilbage med et nyt tema, og det er en landsdækkende begivenhed. Skolerne, der deltager, bestemmer selv, hvordan festivalen skal bygges op.

Årets tema for Naturvidenskabsfestivalen er »Helt vildt,« og det er derfor, Vestermose deltager i år. Idéen med en vild have opstod nemlig inden, medarbejderne på skolen hørte om festivalen, men da Kathrine Larsen og hendes kollega, Else Wie, hørte om den, var de ikke i tvivl om, at de ville være med i år.

- Det ligger jo lige til højrebenet, lyder det fra Else Wie med henvisning til, at skolen i forvejen har et stort fokus på natur og miljø.

Kathrine Larsen giver hende ret. Det handler nemlig om at give børnene en bedre forståelse for den natur, der omringer dem.

- Det handler jo om, hvad vi skal bruge naturen til, siger hun.

Farve og te af vilde planter Indenfor var der tirsdag også fuld gang i aktiviteterne. På værkstedet »vild mad« havde eleverne mandag været ude og sanke - altså indsamle forskellige vilde madvarer som planter, tang og bær i naturen.

At træde ind i madkundskabslokalet tirsdag var som at træde ind i et eksperimentelt laboratorium. Nogle børn skrællede æbler og puttede dem i en gryde, andre farvede kort med hjemmelavet plantefarve fra røllike og regnfang, nogle tredje var i gang med at lave hjemmelavet te af urter fundet i naturen.

Ved siden af, hos kreaholdet, var eleverne mere stillesiddende og koncentrerede. Her havde eleverne valgt dyr at undersøge og tegne tegninger af til hjemmelavede foldebøger.

Biodiversitet i fokus Det var egentlig idéen om den vilde have, der startede det hele. Hvad der startede med idéen om opførslen af haven, har udviklet sig i samhørighed med Naturvidenskabsfestivalen til et større skolebredt sammenhængende projekt, hvor biodiversitet er i fokus.

I løbet af ugen arbejder eleverne i de første tre dage i deres værksteder. Torsdag er de i klasseværelserne, hvor nogle blandt andet får besøg af en forsker, og hvor de mindre elever undersøger insekter. Fredag rundes festivalen af, haven indvies og de forskellige projekter vises frem.

Desuden fortæller underviserne, at der skal arbejdes videre med projekterne, der søsættes denne uge, fremover.