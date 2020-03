Ny strategi for pasning af børn åbner samtlige institutioner

- Efterhånden som tiden går, får flere brug for nødpasning. Nogle er måske ikke længere sygemeldt, mens andre skal tilbage på arbejde, fordi der er behov for dem. Derfor gør vi det sådan fremadrettet, at barnet kan blive passet i den institution, han eller hun går i til daglig, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

- Lige nu regner vi ud fra, at der skal være op til 130 på arbejde i forhold til omkring 13 i dag. Det bliver formentlig et lidt lavere antal. Mange af de forældre, kommunen er i kontakt med, får sværere ved at finde alternativer til pasning i flere uger endnu. Og flere af dem får også nye behov, fordi de træder ind i nødberedskabet, ligesom flere sårbare familier har brug for nødpasning, tilføjer borgmesteren og siger i øvrigt, at det samme gælder skoler, hvor man - hvis presset øges - også vil omlægge til lokal nødpasning.