Ny strategi åbner institutionerne - men nødpasning er fortsat kun for udvalgte

Den ændring betyder først og fremmest, at der skal op til 100 flere medarbejdere på job - op til 130 i alt - men det betyder også i praksis, at forældre kan få passet deres barn i den institution, han eller hun går i til daglig.

- Lige nu er 140 børn tilmeldt nødpasning, og det vil sige, at det er børn, som potentielt står til at møde op i nødpasning. Derfor har vi ændret strategi, så nødpasningen nu flyttes ud til alle daginstitutioner, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Den ændrede strategi sker med formålet at reducere smittespredningen og sikre, at børn, der skal nødpasses, vil blive passet i så små grupper som muligt.

Det er vigtigt at påpege, at kriterierne for nødpasning er de samme som hidtil.

- Men nødpasningen gælder også andre, som har undersøgt alle andre muligheder for pasning, men hvor det ikke har været muligt at finde en anden løsning. Der skal være tale om et uomgængeligt behov for nødpasning, lyder det fra Slagelse Kommune.