Her model af den nye skatepark i Korsør. De tre markante huller i midten er ikke til et hulspil men markering af kloakdæksler.

Ny skatepark timet perfekt

Korsør Skatepark ventes færdig til maj, når forår afløser corona. Den bygges af lokal entreprenør.

Slagelse - 27. januar 2021 kl. 14:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Snart er den nedslidte skatepark på hjørnet af Kongebroen og Tårnborgvej hegnet ind og forvandlet til en arbejdplads med byggeri af Korsørs nye skatepark, som er timet perfekt. Den forventes færdig i løbet af maj, hvor forår forhåbentlig har sparket corona af banen. Hovedentreprenør på byggeriet til godt et par millioner kroner er den lokale KW Beton A/S på Rugvænget i Slagelse, hvor Kasper Wittendorff er direktør. KW Beton har indgået et samarbejde med de erfarne skateparkbyggere Concretehead, der står for projektet.

Bare så glad Ildsjælen Thomas Zielinski fra foreningen Korsør Skatepark er bare så glad for, at der nu endelig sker noget. Han kan dog ikke holde helt fri under byggeprocessen.

- Vi holder løbende møder under byggeprocessen for at nå i mål på den mest optimale måde, og jeg bare så glad for, at det nu lykkes at få skabt en skatepark i lækkert nyt beton, som giver et meget bedre flow at køre på end den nuværende asfalt, siger Thomas Zielinski.

Udformningen af anlægget og de mange niveauer giver ifølge skateformanden en langt sjovere og mere udfordrende måde at skate på, uanset hvilket niveau man er på i brugen af skateboard, løbehjul, løbecykler, rulleskøjter eller BMX.-cykler.

Farvet beton - Skal skateparken males, når den er færdig?

- Nej, det er der ikke planer om, men der bruges nogle steder farvet beton, som giver den et flot udseende, siger Thomas Zielinski.

Attraktiv facilitet - Den seneste undersøgelse af idrætsvaner i Slagelse Kommune viste, at flere børn og unge, som bevæger sig på egen hånd, er tiltrukket af bl.a. skateboard og løbehjul. Vi håber derfor, at den nye skatepark kan blive en attraktiv facilitet både for foreninger, skoler og alle, som ønsker at træne på egen hånd, siger formand for kultur- og fritidsudvalget Jørgen Andersen (S).

Foreningen Korsør Skatepark planlægger at arrangere en indvielsesfest, når skateparken står færdig. Indvielsesarrangementet afhænger af, hvordan coronasituationen er til sommer.

Projektet har fået støtte fra Den Nationale Platform for Gadeidræt (GADEIDRÆT), Landudvikling Slagelse, Trelleborg Fonden og Brand af 1848 Fond.