Ny sjællandsk harmonikafestival i Korsør

Lystige toner og dansetrin vil fra i morgen torsdag den 31. maj og frem til på søndag den 3. juni lyde fra Storebælt Camping og Feriecenter i Korsør, hvor der er debut på den nye Storebælt Harmonikafestival. Tidligere vært på Tv-Avisen Reimer Bo Christensen spiller selv harmonika og er sammen med ligeledes harmonika- og guitarspillende og tidligere medlem af Shu-bi-dua Ole Kibsgaard konferencier på den nye festival, som de begge straks sagde ja til at være med til at kick-starte.

Festival fra Jyderup

Tilbage i 2015 valgte Jyderup Harmonikaklub og arrangør Mogens Bækgaard at lukke og slukke harmonikafestivalen i Jyderup efter 25 år. Campingpladsen med over 250 enheder var hvert år udsolgt og interessen var stadig stor, men udgifterne på telt, strøm og leje af toiletter var blevet alt for voldsomme. Samtidig var manglen på unge frivillige årsagen til, at man valgte at stoppe, mens festivalen var på toppen.