Se billedserie Så mange forskellige lokalplaner dækker Skælskørs bymidte i dag.

Ny samlet og overskuelig lokalplan for Skælskør i støbeskeen

Slagelse - 02. oktober 2020 kl. 07:04 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Skælskør: Jo flere er ikke altid bedre. I hvert fald ikke, når det kommer til lokalplaner, der måske er lavet i en anden tid, hvor virkelighed og retningslinjer var nogle andre, og hvor overlap nemt kan bidrage til større forvirring end gavn.

For et par år tilbage fik Korsør en ny lokalplan for sin bymidte, og nu er det blevet Skælskørs tur i følge en politisk målsætning, der stammer tilbage fra det daværende erhvervs-, plan- og miljøudvalg i 2014, der gerne ville gøre lokalplanerne for kommunes tre købstæder nemmere både at gå til, at håndhæve og administrere.

Den overordnede lokalplan for Skælskør bymidte er lokalplan 62 fra 1991, men derudover eksisterer yderligere 14 lokalplaner i bymidten (antal uden tillæg, red.), og i flere tilfælde har de mange lokalplaner områder, hvor de overlapper.

Planen er imidlertid ikke at slå alle lokalplaner sammen til én.

Derimod har administrationen anbefalet en sammenlægning af lokalplanerne med nummer 62, 15, 21, 90, 1053, 130, 1002, 133, 131, 1109 og 56. Geografisk betyder det, at en ny lokalplan vil dække Algade, dagligvaretorvet, byens handelscentrum, de ældste boliger langs Vestergade, Strandgade, Skovgade og Spegerborgvej samt ikke mindst villakvarteret afgrænset af Algade, Havnevej og Carl Medingsvej.

Idéen bag en sammenlægning af de mange eksisterende lokalplaner er i store træk at skabe større klarhed og at gøre det nemmere at håndtere byggesager samt at håndhæve lov og orden med udgangspunkt i en »ny og bevarende lokalplan, som over tid skal både beskytte og styrke Skælskørs historiske bygningskulturarv«.

Sidstnævnte formulering står skrevet i oplægget fra administrationen til miljø-, plan og landdistriktsudvalget, som netop har besluttet, at det er en god idé at arbejde videre med en ny og mere overordnet lokalplan for Skælskørs bymidte.

Lidt mere konkret er målet med den nye lokalplan dels at holde fast i de bevaringsværdige bygninger, der er med til at skabe Skælskørs helt særlige bymiljø, dels at undgå at der sker en udvikling, som forringer selvsamme bymiljø i form af for eksempel nybyggeri, der ikke passer ind eller at fine bygningsdetaljer forsvinder og endelig at sikre at nyt byggeri giver mening i forhold til byens historiske bymiljø.

Tidshorisonten fra idé via såkaldt principoplæg til færdig lokalplan er sat til at vare et års tid - måske halvandet - ud i fremtiden. Et skøn baseret på, at mange lokale parter skal høres i sagen.

I sidste ende vil oplægget til Wden nye lokalplan blive sendt i offentlig høring.