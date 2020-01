Se billedserie Netværket Smedegades administrerende leder, Mette Fabel, og udvalgsformand Ali Yavuz (S) skrev under på den røgfri partnerskabsaftale. Foto: Per Vagnsø

Ny røgfri aftale på arbejdsplads

Slagelse - 30. januar 2020 kl. 11:19 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først gjorde SK Forsyning det, og nu har botilbuddet Netværket Smedegade skrevet under på en partnerskabsaftale med Slagelse Kommune om at fremme et røgfrit miljø. Dermed forpligter den selvejende institution sig blandt andet til at støtte såvel medarbejdere som beboere, der gerne vil holde op med at ryge. Hvad beboerne angår, er der flere rygere blandt dem, der lider af ADHD, men ikke blandt autisterne på stedet.

- Autister ryger sjældent. De vil som regel tage afstand fra det, fordi de ikke kan se en rationel pointe i det, forklarer botilbuddets administrerende leder, Mette Fabel, og fortsætter:

- Mange ryger for at være som andre men ikke autister. De er egentlig rollemodeller for hinanden, men det er anderledes med dem, der har ADHD, og som er plaget af meget uro.

En af autisterne på stedet er 33-årige Philip Lange. Det gør ham ikke noget, at andre ryger, men han har ikke selv lyst.

- Jeg har prøvet det engang, men det smagte ikke godt. Jeg boede her også, dengang der var mange, der røg. Mange af de unge røg, fortæller Philip og tilføjer, at han nok prøvede at ryge i bestræbelserne på at blive en del af et fællesskab.

Nutildags har de få, der ryger, ikke det store fællesskab at henvise til. Allerede inden underskriften på den røgfri partnerskabsaftale i går havde botilbuddet indført rygeforbud i arbejdstiden for medarbejderne fra årsskiftet.

Fire ud af 10 medarbejdere røg. Det gør de stadig, når de kommer hjem, men det bliver i sagens natur ikke til så meget rygning som før, og ifølge ikke-rygende ansatte er forbuddet gennemført uden gnidninger af nogen art.

Kommunen arbejder videre for at få flere virksomheder, såvel private som offentlige, til at blive røgfri partnere. Udviklingskonsulent Maria Zangenberg fortæller, at flere butikker på det seneste har vist interesse for at blive partnere, og ved underskrifts-seancen hos Netværket Smedegade sagde formanden for byrådets forebyggelses- og seniorudvalg, Ali Yavuz (S), at målet er at nedbringe antallet af rygere med en tredjedel. I dag ryger knap 5500 af kommunens borgere.

- Vi står sammen om at forhindre, at børn og unge begynder at ryge, og I er med til at tage et socialt ansvar og et ansvar for, at rygning ikke er en del af det sociale hos jer, sagde han til botilbuddets medarbejdere.