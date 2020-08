Ny restaurant med »grøn fastfood« åbner: Giver de første kunder gratis mad

Autentisk thaimad er en vigtig del af konceptet i D'let, der nu åbner sin 12. restaurant. Denne gang i Slagelse.

Syv store buffeter med kød, grønt og autentisk thaimad i ny restaurant i VestsjællandsCentret. D’let i Slagelse åbner 1. september og tilbyder gratis mad første åbningsdag.

Slagelse - 04. august 2020 kl. 08:23 Af Henny Ferrold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et helt nyt restaurantkoncept er på vej til Slagelse. For til september åbner D'let med sund fastfood i lokalerne, som før blandt andet har dannet ramme om det tidligere Café Vest i VestsjællandsCentret.

Restauranten i Slagelse bliver den 12. i rækken, fortæller ejeren, Claus Juul.

Hos D'let vælger man selv sin mad fra syv store buffeter, kød, grønt eller andet, herunder autentisk thaimad, lavet af thailændere.

- Du vælger helt frit, tempurarejer eller hvad du nu er til, går til kassen, vejer og betaler. Du kan spise på stedet, eller tage maden med hjem, fortæller Claus Juul, som peger på, at konceptet er bygget op omkring princippet »value for money«:

- Prisen er 12,95 kroner for 100 gram. Det betyder, at to voksne og to børn kan spise for 300 kroner inklusiv drikkelse og det hele.

Grøn fastfood og thai Ifølge Claus Juul går grøn fastfood rigtig fint hånd i hånd med netop thaimad.

Selv har han en hustru, der oprindeligt kommer fra Thailand. Ejeren af D'let kender derfor godt til det thailandske køkken.

- Min hustru, som er thai, kunne godt tænke sig at bringe autentisk thaimad, med den autentiske smag, ud hvor folk er, fortæller Claus Juul.

- Der er rigtig meget sund mad, men det må ikke afskrække folk. Der er masser af kød, lige fra fisk til deciderede kødretter. Men der er også rigtig god mulighed for at spise sundt, hvis man vil det. Og vi kan se, at flere og flere går den vej, hvor de gerne vil spise lidt sundere, forklarer han og uddyber, at der også er mulighed for at spise vegetarisk. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Vores mad går fint hånd i hånd med centerkonceptet. Det er meget den type mad, du spiser, når du er ude at handle, og ungerne måske er ved at være trætte. Du får din mad med det samme. Og når centret lukker, så lukker vi også, siger Claus Juul.

Buffeterne er i disse corona-tider sikret med plexiglas, og der er sprit og handsker klar ved buffeten, når restauranten åbner.

- Man skal tage handsker på, når man starter i buffeten. Det er folk glade ved, konstaterer Claus Juul.

Gimmick: gratis mad - Når vi åbner en ny restaurant, starter vi som regel med en gimmick, hvor vi tilbyder gratis mad, og det har tidligere samlet 3-4000 mennesker. Det er spændende at se, hvor mange vi kan samle i Slagelse - her i coronatiden sætter vi vagt på, så vi kan styre det og hjælpe gæsterne med at holde afstand.

D'let i Slagelse er som nævnt nr. 12 i rækken, men endnu en restaurant er på vej i Viborg.

- Da vi startede det for fire år siden, var det med konceptet »det grønne køkken«. Men efterhånden var der mange der havde »grønt« som en del af navnet. Derfor ændrede vi navnet til D'let, det synes vi går fint hånd i hånd med at det er let at finde os og let at finde lige den mad, man gerne vil have, forklarer Claus Juul.

På landsplan har D'let i dag cirka 160 medarbejdere, og til restauranten i Slagelse er man lige nu i fuld gang med at ansætte nye medarbejdere, 10-12 i alt.