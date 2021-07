Se billedserie 35-årige Benjamin Kristiansen er her i gang med justering, En drengedrøm er gået i opfyldelse for den tidligere topkører med udlejningsvirksomheden på gokartbanen, hvor han er kommet siden 1997. . Foto: Mie Neel

Ny ræsende attraktion på gokartbane

Den motorglade englænder Charles Davies har investeret omkring halv million kr. på gokartbanen, hvor den tidligere topkører Benjamin Kristiansen står for udlejning af de hurtige biler til alle over 12 år

En ny attraktion for fartglade turister og borgere er skabt på gokartbanen på Ørnumvej 25 i Korsør med udlejning af gokartbiler til alle over 12 år.

For driften af den nye forlystelse står 35-årige Benjamin Kristiansen.

- Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg er født og opvokset i Korsør og er kommet her på gokartbanen siden 1997, så nu at være her for at skabe mere liv på banen og ikke mindst interesse for gokartsporten, det er bare en kæmpe glæde, siger Benjamin Kristiansen.

Han er selv mangeårig topkører i gokartsporten, hvor han i dag arbejder som mekaniker. Det arbejde førte til mødet med den meget motorsportsinteresserede og selv udøvende gokartkører og iværksætter Charles Davies fra England.

Win-win De to så mulighederne for at skabe en udlejningsvirksomhed på gokartbanen i Korsør. De nærmeste udendørs baner med gokartudlejning er Holbæk og Roskilde.

- Vi så det som en win-win i forhold til os og Korsør GoKartklub. Vi trækker folk til banen, og hvis interessen for at køre gokart blandt de besøgende vækkes, så er det bare at henvise til gokartklubben, siger 38-årige Charles Davies, der bor i København med kæreste og deres to små piger.

Samlet har han investeret omkring en halv million kroner i udlejningsforretningen i Korsør, hvor der er istandsat en garage lejet af gokartklubben og indkøbt 13 gokarts til udlejning. Myndighederne har givet tilladelse til, at der netop samtidig må være 13 køretøjer på banen eller forlystelsen, som det hedder juridisk. Der er indgået en toårig kontrakt med gokartklubben.

- Til efteråret indkøber vi fire børnegokarts, så også børn under 12 år får mulighed for at køre, siger Charles Davies.

Som plæneklipper Når gokartbanen på Ørnumvej stort set alle dage står ubrugt hen, skyldes det, at de rigtige gokarts larmer en hel del, hvorfor der i miljøgodkendelsen er lagt begrænsninger for, hvornår og hvor meget, der må køres på banen.

- Vores gokarttype, der har tophastigheder på mellem 60 og 70 km/t, kan du sammenligne med en plæneklippermotor, siger Benjamin Kristiansen.

Støjen fra de ræsende små biler på banen er da heller ikke højere, end man sagtens kan stå og tale sammen lige ved siden af - også når de drøner tæt forbi - nogen gange er motorens tøf-tøf tilføjet lyden af hvinende dæk.

Konkurrencer Udlejningen omfatter en halv times kørsel, hvorunder der også afvikles egentlige løb, så banens hurtigste kan kåres med vinkende flag.

- Vi giver først instruktion, inden der øves og trænes i cirka 10 minutter, hvorefter vi afvikler det første løb, så deltagerne får en klar fornemmelse af, hvordan det er at køre mod hinanden, siger Benjamin Kristiansen. Han tilføjer, at han altid sørger for, at de hurtigste bliver placeret bagerst i startfeltet, så de ikke straks drøner fra de andre.

- Som regel kan vi nå at gennemføre to løb på den halve time, siger Benjamin Kristiansen.

Introduktionspris

Alt udstyr inklusiv styrthjelm og brændstof stilles til rådighed, når man lejer en halv times gokartkørsel.

- Vi har indledt med en introduktionspris på 200 kroner. Den normale pris bliver 250 kroner, så vi er konkurrencedygtige i forhold til banen i Roskilde, hvor en halv time koster 350 kroner, siger Charles Davies.

Ture kan bookes på tlf.: 31 78 68 41 eller på mail til info@k-racing.dk

Åbningstiderne er man,tirs 12.00-20.00,ons, tors 12.00-15.45, fre 11.00-20.00, lør 14.15-20.00 og søndag 10.00 til 20.00