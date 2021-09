Skiltene på billedet her har 18-årige i Slagelse fået i fødselsdagsgave af deres venner - de er stjålet fra Slagelse Kommune. En ny trend - tilsvarende at give kanel til 25-årige - breder sig.Privatfoto

Ny - potentiel farlig - trend: 18-årige indvies med stjålne skilte

Når en ung fylder 18 år, er det flere steder blevet ny trend, at vennerne stjæler og forærer vejskilte i gave til fødselaren. Det erfarer Sjællandske, efter Slagelse Kommune har meldt om usædvanligt mange stjålne skilte i årets løb. Trenden kan være farlig, hvis vigtige skilte stjæles.

Slagelse - 14. september 2021 kl. 06:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Flere steder i landet overdynges man med kanel, når man - ugift - fylder 25 år. Og har man stadig ingen ring på fingeren som 30-årig, kan vennerne finde på at stille op med store olietønder ude foran ens hjem.

Men nu er en ny trend ved at brede sig, erfarer Sjællandske: Vejskilte stjæles for at blive foræret væk til fødselaren, der fylder 18 år.

Det fortæller flere kilder til avisen - blandt andet en far, hvis egen søn, der går på Slagelse Gymnasium, modtog tre skilte i 18-års-gave.

Ingen, som Sjællandske har snakket med, ønsker at stå frem, idet tyverierne selvsagt er ulovlige. Og netop af den grund har faren til den 18-årige også valgt, at skiltene afleveres til politiet.

- Normalt sætter de dem op på deres værelser. Min søn har været til fire 18-års-fester, siden der blev åbnet op efter coronanedlukningen, og alle har fået de her skilte. De får dem simpelthen af vennerne i gave - sådan en to-tre skilte, siger han.

80 skilte stjålet Sjællandske kender farens fulde identitet, og han fortæller om trenden til avisen, efter Slagelse Kommune har fået stjålet intet mindre end 80 skilte siden årets start.

En nat i august oplevede kommunen endda, at 15 skilte blev stjålet på én gang.

Men trenden skulle - ifølge Sjællandskes oplysninger - ikke kun begrænse sig til kommunegrænsen. Flere uafhængige kilder fortæller, at trenden findes i både Slagelse, Næstved, Ringsted og Sorø Kommuner. Artiklen fortsætter efter billedet...

Når vigtige skilte - for eksempel advarsel om vejarbejde som her til højre - stjæles, kan det være farligt. Skiltene har en funktion, understreger 1. viceborgmester i Slagelse Kommune, Villum Christensen (LA). Privatfoto.

- Jeg har snakket med en gymnasielærer, der fortæller, at de kommer i skole med skiltene - det er en form for indvielsesritual, og de (18-årige, red.) viser dem stolt frem, fortæller faren til den 18-årige Slagelseaner, der altså ikke fik lov til at beholde de stjålne skilte længe nok til hverken at hænge dem op eller vise dem frem for klassekammeraterne.

Sjællandske har forsøgt at få Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til at be- eller afkræfte, om politikredsen kender til trenden. Dette har politiet ikke ønsket at gøre og har ej eller haft nogen kommentarer.

Politiker: - Det er helt uacceptabelt Hvis faren - som han siger - er troppet op på politistationen med sønnens stjålne skilte, er det dog helt på sin plads, mener Villum Christensen (LA), der er 1. viceborgmester og formand for erhvervs- og teknikudvalget i Slagelse Kommune.

- Det er helt uacceptabelt, at offentlige midler skal gå til at finansiere 18-åriges fødselsdagsgaver. Det kan godt være, at det er en sjov gave-idé, men det er ikke sjovt at se ind i de tomme huller, hvor der skulle have siddet skilte, fastslår han.

- Det er tyveri af offentlig ejendom, og det er på ingen måde i orden, uddyber Villum Christensen.

Ifølge Bo Andersen, der er souschef i Slagelse Kommunes entreprenørservice, har de stjålne skilte i kommunen en værdi af omkring 80.000 til 100.000 kroner.

Kan være farligt Det er ikke kun skiltene, der koster penge. Hver gang et skilt pilles ned, skal det nemlig sættes op igen. Det vil sige, at kommunen også bruger penge på mandetimer. Men det er ikke det værste, siger Bo Andersen.

"Man risikerer, at nogen kommer galt af sted."

- Bo Andersen, souschef i Slagelse Kommunes entreprenørservice Bo Andersen, souschef i Slagelse Kommunes entreprenørservice - Man risikerer, at nogen kommer galt af sted. Det er ikke kun vej- og bynavne, der stjæles, men også skilte, der oplyser om eksempelvis en fartgrænse eller et vejarbejde, forklarer han.

Med andre ord kan det altså være decideret farligt at pille skilte ned for sjov.

Tidligere har Slagelse Kommune imidlertid også spekuleret i, om der var mere seriøse skiltetyve på spil, der ikke stjæler for sjov - men for at få fat på metallet, som de måske smelter om.

Men den forklaring tror faren fra Slagelse ikke på.

- Der er jo ikke meget metal at hente, hvis man smelter sådan et vejskilt om. Nej du - det her er drengestreger - og ikke andet, siger han.

Opfordring til forældre: Snak med jeres børn Foruden at aflevere sin egen søns skilte til politiet har faren opfordret andre unge - blandt andet sønnens jævnaldrende venner - til at gøre det samme - eller i det mindste sætte skiltene tilbage, hvor de kommer fra.

- De tænker, at det er sjov og ballade. Lige indtil man fortæller dem, at det altså er ulovligt. Så kan jeg godt sige dig, at de får røde ører, fortæller faren til Sjællandske.

Også Villum Christensen anbefaler forældre at tale med deres børn og være opmærksomme, hvis de pludselig hænger vejskilte op hjemme på værelserne.

- Der er jo en grund til, at vi sætter skiltene op. De har altså en funktion, siger han.