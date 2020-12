Se billedserie Naturgrunden set fra oven. Med blåt indtegnet mulige placeringer af bro og shelterplads. Broplanerne er skudt helt ned af Kystdirektoratet.

Ny naturperle med 100.000 kr. bevilget grundstødt

Mange timer er brugt af frivillige i foreningen »Naturområdet Ørnumbakken«, men opbakningen er forsvundet. Naboen Troels Christensen er fortsat interesseret i at købe den store naturgrund af kommunen. Et ønske der for år tilbage gav politisk ballade.

Slagelse - 29. december 2020 kl. 06:56 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Opbakningen var stor til planer om at skabe en offentlig velplejet naturperle på Ørnumbakken langs Halsebyvej med shelter, bålplads, borde, bænke og en bro ud i Korsør Nor til både og til at bade fra. Foreningen »Naturområdet Ørnumbakken« blev stiftet 15. september 2018, og i april 2019 besluttede byrådet at overdrage den 5000 kvadratmeter store naturgrund til foreningen og Tårnborg Lokalråd. Den første bestyrelse bestod af formand Willy Arentoft, næstformand Bjørn Pearman og kasserer Sune Borup Jacobsen og bestyrelsesmedlemmerne Thomas Hansen og Jan Kirk. Suppleanter var Martin Thorlacius og Søren Lambertsen, mens Jørgen F. Rasmussen og Ejvind Nordal var henholdsvis bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.

