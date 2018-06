Se billedserie Formand for børne- og ungeudvalget, Helle Blak (SF), fortæller, at hun forventer, at den nye modtageklasse bliver en succes, som man har set med de andre modtageklasser rundt i kommunen. Arkivfoto

Ny modtageklasse rykker ind på X-class

Slagelse - 08. juni 2018 kl. 07:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Niklas Asp Nielsen Der skal oprettes en ny modtageklasse i det kommende skoleår på 10.klassecenteret X-class. Det har børne- og ungeudvalget besluttet på det seneste udvalgsmøde.

Tilbuddet er tænkt til unge, som kommer til Danmark, når de er fyldt 15 år - eller unge, som er i modtageklasse, når de fylder 15 år.

Målgruppen for den nye modtageklasse er unge flygtninge, indvandrere eller andre tosprogede unge, der kommer til Danmark i en sen alder.

I dag er der flere modtageklasser i Slagelse Kommune, hvor eleverne deles ind i niveauer, men den nye klasse skal rettes mod de ældre elever.

- Vi har set, at der er kommet flere unge, hvor nogle af dem er for gamle til at være i eksempelvis folkeskolen, og derfor vil vi gerne oprette en klasse på X-class, hvor det er et mere aldersvarende tilbud, fortæller formand for børne- og ungeudvalget, Helle Blak (SF) til Sjællandske.

Indtil videre er det et pilotprojekt, som skal køre et år, og klassen skal oprettes som en del af Ungdomsskolen.

Holdet skal være på maks 12, hvoraf de otte elever vil komme fra Marievang, og to vil komme fra Antvorskov.

- Det er vigtigt, at vi giver de unge de bedste forudsætninger, når de kommer til Slagelse, og på X-class vil det samtidig være muligt for eleverne i modtageklasserne at omgås de elever, som de potentielt kan komme til at gå sammen med i fremtiden, fortæller Helle Blak.

I dag er der modtageklasser på Antvorskov, Marievang, Baggenskolen og i Skælskør - og for at finansiere det nye projekt, nedlægger man modtageklasserne på Antvorskov, hvilket frigør 1,2 millioner kroner, som skal finansiere den nye modtageklasse.

Men ifølge Dansk Folkeparti, som stemte imod forslaget, udhuler man kassen yderligere i børne- og ungeudvalget med det nye projekt.

- Vi har allerede et underskud på børn- og unge området på 30 millioner kroner, så de penge kunne godt bruges anderledes, for i sidste ender går det jo udover den almene skole og de almene klasser, lyder det fra Søren Lund Hansen (DF).

Og der er samtidig et ønske om, at de unge tosprogede, der kommer til Slagelse Kommune, er i den almene skole.

- Vi mener, at det gavner integrationen, at eleverne kommer ud i den almene skole, og så kan man her indføre eksempelvis intensiv sprogundervisning, fortæller Søren Lund Hansen.