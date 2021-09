Det er første gang, at Slagelse Sommer Rock afvikles. Men projektet har været på tegnebrættet længe, forklarer driftsleder for Musikfabrikken Flemming Schubert. Foto: Mathias Skov Jepsen

Ny minifestival til Slagelse

Slagelse Sommer Rock er navnet på et helt nyt musikalsk koncept, der lanceres under kulturnatten. Her skyder fem lokale bands festen i gang klokken 17.00 bag lokalerne til Musikfabrikken. På trods af en debut, der falder sammen med kulturnatten, så håber aktørerne bag, at det kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

Slagelse - 24. september 2021 kl. 11:09 Af Mathias Skov Jepsen

Kulturnatten i Slagelse står for døren. I dag er det nummer 25 i rækken, som løber af stablen, hvor det blandt andet vil være muligt at opleve street-art, koncert med Copenhagen Drummers og rapelling på Røde Tårn.

Men udover arrangementerne i bymidten er der et helt nyt musikalsk koncept under opsejling på Fabriksvej 6 ved Belfor. I aften ser en ny miniature festival nemlig dagens lys efter mange års planlægning: Slagelse Sommer Rock, der er arrangeret i samarbejde med Dansk Musikerforbund og Musikfabrikken.

- Det er noget, der har været oppe og vende flere gange, siden vi åbnede op for Musikforbrikkens øvelokaler, fortæller Flemming Schubert, der er driftsleder for foreningen Musikfabrikken.

Ny dato næste år Slagelse Sommer Rock finder sted bag Musikfabrikkens mange øvelokaler. En placering, der går fint i spænd med ønskerne til konceptet fremadrettet.

- Vi gør meget ud af, at det er lokalt. Derfor er det også lokale bands fra vores lokaler, der får lov til at igangsætte konceptet, fortæller Flemmeing Schubert. Han oplyser samtidig, at forhåbningen er, at konceptet bliver et tilbagenvendende arrangement - men ikke på kulturnatten.

- Det var lidt en fejl i første omgang. Forhåbentligt bliver det en succes. Men næste år, er planen, at det skal ligge i starten af august, fortæller Flemming Schubert.

Ifølge driftslederen skal Salgelse Sommer Rock også udvide listen med optrædende bands, så den indeholder andre vækstlagsbands fra kommunen.

- Vi kan godt finde på - fremadrettet - at invitere bands fra de omkringliggende foreninger indenfor, siger Flemming Schubert.



Slagelse Sommer Rock finder sted på parkeringspladsen bag Musikfabrikken ved Fabriksvej 6 i Slagelse.

Hårdt år for musikere Den første omgang Slagelse Sommer Rock byder på de fem lokale bands Hummerklo, COOBER, Steamrollers, Frankie and the Boogie Woogies samt Justify Rebellion.

Arrangementet falder på et tørst sted, da corona har været en prøvende tid for de lokale bands, forklarer Flemming Schubert.

- De forskellige bands hos os har været pressede under corona: Der har ikke været nogle jobs at hente. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde dem en platform, hvor de endnu en gang kan spille live og få løn efterfølgende, siger han.

Parkeringspladsen, hvor arrangementet afholdes, kan rumme omkring 500 personer. Men Flemming Schubert satser ikke på, at der bliver pladsmangel.

- Vi er glade, bare der kommer 100 og støtter op om projektet, afslutter han.

Til Slagelse Sommer Rock vil der være mulighed for at købe øl og vand samt noget at spise fra den opstillede pølsevogn.