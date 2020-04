Se billedserie Susanne Bille Kristensen ved sin digitale arbejdsplads. Privatfoto

Ny måde at være lærer på

Slagelse - 04. april 2020 kl. 11:27 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tårnborg: - Du skal logge på Facetime nu, råber Susanne Bille Kristensen midt under interviewet gennem stuen til sin søn på ti, der også opererer i en ny skoleverden. Klokken er elleve, og Susanne Bille Kristensen selv sidder ved spisebordet med sin bærbare, som i øjeblikket er hendes vigtigste værktøj til at passe sit arbejde som skolelærer på Tårnborg Skole.

- Jeg arbejder i hvert fald ikke mindre, end jeg plejer, og jeg keder mig bestemt ikke, siger Susanne Bille Kristensen. Hun er klasselærer i 7. klasse, hvor hun i øjeblikket skal undervise sine 22 elever på lang afstand fra både skole, klasseværelse og blackboard.

- Jeg står op lidt over fem, så jeg har et par timer at arbejde i, inden mine tre børn står op. Det giver mig lidt fred og ro til at forberede dagen, siger Susanne Bille Kristensen, som trods de mange udfordringer ved at skulle arbejde hjemmefra også synes, at det er sjovt at se, hvad man kan få ud af at undervise via de digitale medier.

- Aula er overbelastet i perioder, så jeg har oprettet en gruppe på Facebook - alene for eleverne i 7. klasse, så vi har et ekstra sted at kommunikere med hinanden, og jeg synes faktisk, at det er sjovt at prøve at arbejde på denne måde, siger Susanne Bille Kristensen, der mødes digitalt med hele klassen via Microsoft Teams en gang om ugen, og ellers mødes hun løbende med eleverne gruppevis.

Derudover har hun meldt ud i klassen, at hun har telefontid to gange i løbet af en skoledag.

- Noget af det, der let ryger i denne tid er overblikket, for når flere lærere sender beskeder ud via Aula, så forsvinder de enkelte beskeder hurtigt langt ned i strømmen af nyheder, og det kan gøre det svært for eleverne at huske det hele og bevare en overskuelig struktur, siger Susanne Kristensen. På den positive side oplever hun, at hun ved at arbejde hjemmefra bedre selv kan strukturere sin hverdag, og selv om hun indimellem bliver forstyrret af sine egne børn, der hver især også skal huske lektier, digitale aftaler og lignende, så er der i øjeblikket ingen konflikter blandt eleverne, der skal tages hånd om. Men selv om konflikterne i skolegården er forsvundet, så er Susanne ikke i tvivl om, at eleverne selv savner et skoleliv i hinandens fysiske selskab.

- Det kan godt være, det er kedeligt at gå i skole, men det her er kedeligere, hørte Susanne Kristensen en dag en af eleverne råbe over skolegården, da der en dag var brug for at udlevere nogle bøger til eleverne, hvilket forgik under åben himmel og på behørig afstand af hinanden.

- De vil jo rigtig gerne hinanden, og de savner hinanden rigtig meget, siger læreren.

- Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan min undervisning fungerer og virker i det daglige, og faktisk har det været godt at få rystet posen lidt, siger Susanne, der alligevel ikke lægger skjul på, at hun savner sin hverdag på skolen, som hun ikke tør satse på vender tilbage lige med det samme.

- Jeg er forberedt på, at det her godt kan tage lang tid, og selv om der er nogle udfordringer, så bliver jeg stolt over at opleve, hvordan både eleverne og mine kollegaer takler denne her uvante situation, siger Susanne, der oplever, at der fra alle sider er vilje til at få det bedste ud af situationen.

På Tårnborg Skole, hvor der er omkring 150 elever, er der i øjeblikket mulighed for, at både elever og forældre kan kontakte skolens AKT-lærer per telefon, hvis de synes, at der er noget, der er svært. Skolen har også fulgt den politiske opsang til at sætte lokale håndværkere i sving for at holde hjulene i samfundet i gang, hvorfor både gangarealer og toiletter på skolen er ved at blive malet.

- Vi skal da helt sikkert integrere de digitale værkstøjer noget mere i undervisningen, når vi kommer tilbage til en almindelig hverdag igen, siger Susanne Bille Kristensen, inden hun fortsætter sin arbejdsdag fra sin digitale hjemmeskole.