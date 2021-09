Se billedserie Det er personlige erfaringer med en ordblind søn og de mange kampe, som det har betydet undervejs, der gør, at Anne Christiansen Thilemann (S) nu stiller om til Regionsrådet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny lokal kandidat: Individet i fokus frem for regler og rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny lokal kandidat: Individet i fokus frem for regler og rammer

Når der den 16. november er valg til regionsrådet, er Anne Christiansen Thilemann kandidat for Socialdemokratiet. Hendes kandidatur beror på personlige erfaringer, der gør, at hun tror på, at hun kan gøre en forskel i regionspolitik.

Slagelse - 16. september 2021 kl. 13:02 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Tirsdag den 16. november 2021 bliver måske den dag, hvor 46-årige Anne Christiansen Thilemann bliver valgt til Regionsrådet i Regional Sjælland. Årsagen til hendes kandidatur hedder Noah Thilemann.

Eller helt så enkelt er det naturligvis ikke, men at Anne Christiansen Thilemanns søn på 19 år spiller en afgørende rolle er ganske vist.

- Han græd, da han fik det at vide, men samtidig var det en lettelse for ham at få at vide, at han ikke er dum, fortæller Anne Christiansen Thilemann.

Diagnosen, som Anne Christiansen Thilemann selv havde stillet, da Noah Thilemann gik i 1. klasse, fik han officielt først i sit sjette skoleår. Men ét er diagnose - noget andet er at få den hjælp og støtte, der kan gøre en forskel.

Ikke så ligetil Og i Noah Thielemanns tilfælde gik det ikke ligetil.

- En ting er at få redskaberne, men du skal også vide, hvordan du bruger dem, og det kræver også noget af lærerne, siger Anne Christiansen Thilemann, der år efter år har kæmpet sin søns sag i en kamp, der ifølge Anne Christiansen Thilemann handler om både uvidenhed om at være ordblind og om ressourcer.

I forhold til ressourcerne handler det blandt andet om antallet af støttetimer. En problematik som Klagenævnet for Specialundervisning også bliver involveret i, og som falder ud til fordel for Noah Thilemann og imod Slagelse Kommune.

I 9.klasse vender tingene imidlertid for Noah Thilemann, der indtil da altid af sine kammerater var blevet valgt fra til gruppearbejde men til i frikvarterne.

- Heldigvis var der en plads på Efterskolen Solbakken, som er en efterskole for ordblinde, fortæller Anne Christiansen Thilemann. Her var konklusionen efter otte års skolegang, at Noah Thielemann læste som en elev i 3. klasse.

Men selv om de rette kompetencer nu var inden for rækkevidde, er der stadig kampe at tage for Anne Christiansen Thilemann.

For stod det til kommunen skulle Noah Thilemann gå i Xclass i sit 10. skoleår fremfor at tage endnu et skoleår på Solbakken.

Endelig hul igennem I sidste ende kom Anne Christiansen Thilemann i dialog med borgmester John Dyrby Paulsen (S). En dialog som faktisk førte til en 2-årig prøveperiode, hvor ansøgninger om ophold på et vidtgående specialundervisningstilbud for ordblinde blev godkendt og forældrebetalingen blev finansieret af Slagelse Kommune.

- Jeg opdagede pludselig, at jeg kunne rykke noget politisk, og det var dér, at jeg tænkte, at jeg vil slås, siger Anne Christensen Thilemann.

Selv om hendes personlige beretning om at være mor til en ordblind søn er voldsom, er hun selv rolig, som hun sidder ved spisebordet med terrassedøren åben bag sig.

Efter interviewet skal hun møde på arbejde i Selvbo, som er et bosted for unge med diagnoser.

- Jeg er uddannet pædagog, og det har jeg altid vidst, at jeg ville være, siger Anne Christensen Thilemann.

Alligevel tog hun en afstikker efter gymnasiet og blev uddannet salgsassistent i tøjbutikken Jørgen og Jørgine, og efter at være uddannet blev næste stop Noa Noa.

- Jeg var skoletræt, og jeg trængte til at lave noget andet i en periode, fortæller Anne Christensen Thilemann.

Fingrene i mulden Men pædagog skulle hun være af én bestemt grund.

- Min far har altid stået for at kæmpe for de svageste i samfundet, men hvor han har gjort det politisk, ville jeg gerne arbejde på gulvet og selv have fingrene i mulden, siger Anne Christensen Thilemann. Så pædagog blev hun, og siden titlen var i hus, har hun arbejdet med sårbare børn og unge.

Men at hendes barndom og ungdom alligevel har været præget af engagement, holdninger og politik er uomtvisteligt, når ens far er Svend Aage Christensen (S). Mange vil kende ham fra netop den politiske æra, hvor han i mange år var medlem af Slagelse Byråd og formand for kultur- og fritidsudvalget.

- Vi har altid talt politik derhjemme, og selv om jeg ikke har troet, at jeg skulle gå ind i politik før nu, så har de socialdemokratiske værdier altid ligget på rygraden, siger Anne Christensen Thilemann.

Individet først Det er derfor ikke ukendt territorium, Anne Christensen Thilemann, nu håber snart at betræde, selvom hun har prioriteret regionspolitik fremfor det lokale.

- Mit håb er at sætte individet først, særligt i forhold til vores ungdomsuddannelser, i stedet for at det er regler og rammer, der bestemmer resultatet, siger Anne Thilemann, der alt for ofte både privat og i sit arbejde har oplevet det modsatte ske.

- Min tilgang til livet er, at jeg gerne vil gøre noget godt for andre. Det er nok det, der driver mig mest, og der skal være uddannelser til alle, og vi skal passe ordentlig på de sårbare i vores samfund, siger Anne Christensen Thilemann, der selv har brugt det meste af sit liv hidtil på at gøre netop det.

Om hun bliver valgt til Regionsrådet eller ej står klart om et par måneder.

- De siger, jeg bliver valgt, men gør jeg ikke det, så er der bare nogle andre, der skal kæmpe videre. , siger Anne Christensen Thilemann. »De« er i denne henseende familie og det politiske bagland.

Mød Anne i Dalmose Der er mulighed for at møde Anne Christiansen Thilemand i Dalmosehallen lørdag den 18. september mellem klokken 10-16.30, hvor der er politisk debatdag. Og derudover ved torvedage og lignende rundt omkring.

Noah Thilemann er i øjeblikket i gang med HF for ordblinde på VUC Roskilde, men helst så Anne Christiansen Thilemann ikke sin søn i et voksentilbud men på et ordinært gymnasium i en ordblindeklasse.

Men netop det bliver måske noget af det, som hun skal i gang med at kigge på efter den 16. november.