Korsør mangler modsat Skælskør ifølge administrationen i Slagelse Kommune det tætte netværk mellem kultur, frivillige og erhverv. Derfor skal en ny leder ansættes, så der sker et bedre samarbejde mellem Kongegaarden, Korsør Fæstning, bymidten og de frivillige organisationer og foreninger. På billedet den afgående kulturudvalgsformand Troels Christensen (LA) fotograferet ved årets kulturelle højdepunkt i Korsør - Maritime Kulturdage. Foto: Helge Wedel

Ny leder skal øge kultur og turisme i Korsør

Slagelse - 06. december 2017 kl. 07:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis politikerne i det kommende nye kultur-, fritids-, og turismeudvalg følger en indstilling fra det nuværende udvalg, så vil de på deres januar-møde beslutte at ansætte en leder, der skal få aktiviteterne i Korsør til langt bedre at spille sammen.

Det oplyser den afgående formand for udvalget Troels Christensen (LA) til Sjællandske. Han blev som bekendt ikke genvalgt til byrådet.

Den nuværende leder af Kongegaarden Joy Petrowsky har længe bebudet sin afgang. Den nye leders løn skal betales af det tilskud, som Kongegaarden/Isensteinsamlingen får. Hertil også kommunale kroner fra turismefremmende midler samt udviklingsmidler indenfor kulturområdet. Lederen får kontor på Kongegaarden.

Politikerne har fået et oplæg, hvor erfaringer og inspiration fra Skælskør er brugt på gældende forhold i Korsør.

Og det konkluderes, at der i Korsør er et stort potentiale for at tiltrække flere turister og skabe kulturel udvikling, hvis en leder formår at facilitere samarbejdet mellem de forskellige aktører samt understøtte de frivillige, så events og aktiviteter kører så smidigt og professionelt som muligt.

Den nye leder skal sørge for, at Kongegaarden åbnes op, så andre aktører kan udstille og levere oplevelser på et højt kunstnerisk niveau. Det ventes at skabe indtægter til huset. Der skal etableres en café. Såvel ude som inde skal der optimeres med udstillinger og events.

På Korsør Fæstning bliver lederens opgave at formidle områdets kulturhistoriske betydning via aktiviteter, som drives sammen med de frivillige og øvrige aktører, der har hjemme på fæstningsområdet. Hertil skal der arbejdes på en tættere relation til erhvervslivet herunder både detailhandlen og turismeaktører.

Ideer til at skabe nyt i Korsør mangler ifølge oplægget ikke, men der mangler en stærk koordinerende ressource, som kan mobilisere et frivillig netværk, der både kan bestå af etablerede foreninger og rumme ad hoc frivillighed. Her ventes den nye leder at indgå i et samarbejde med Korsør Bykontor, hvor Hans-Jørn Andersen er ansat som leder, mens Korsør Erhvervsforenings detailchef Jørn-Ole Didriksen er formand for bykontoret. Formand for Kongegaardsfonden, der ejer Kongegaarden, er Flemming Erichsen (S), der modsat Jørn-Ole Didriksen (V) opnåede genvalg til byrådet.