Ny leder har savnet børnene

Slagelse - 14. december 2019

45-årige Christina Rose, der kommer fra et job som pædagogisk konsulent i Slagelse Kommune, er ny leder af Søbjerggård Børnehus på Gormsvej i Slagelse. Her afløser hun den hidtidige leder, Tine Faurholt.

Christina Rose, der er mor til to voksne børn på 22 og 19 år, er bosat i Sorø Kommune og har også tidligere stået i spidsen for et par institutioner, ligesom hun har været nede på gulvet, hvor guldet - børnene - befinder sig. Dem har hun savnet.

- Jeg har også været glad for konsulentarbejdet, hvor jeg er kommet med sparring og rådgivning og har haft mulighed for at påvirke en masse pædagoger. Men du er jo også meget dig selv, hvorimod jeg nu er en del af et fællesskab. Det er fantastisk, siger Christina Rose.

Arbejder med kroppen Institutionen består af 135 børn fordelt i to vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper, hvoraf de cirka 30 børn til sommer bliver skolesøgende.

- Så der vil antallet af børn naturligvis dale. Men i løbet af året kommer vi op igen, siger lederen, der indfandt sig på sit nye kontor den 1. november og nu har haft en god måneds tid til at finde sig til rette.

Og man må sige, at hun har fundet sin rette hylde.

- Hvis man er pædagog, vil man sige, at jeg nu er en del af de varme hænder. Og det er da også det, jeg har savnet - at være tættere på børnene, siger hun og bemærker, at hun også kommer med erfaring fra jobbet som underviser på University College Sjælland.

Her har hun undervist pædagoger under efteruddannelse, og igennem sit øvrige virke - dels som pædagog i en årrække, dels som konsulent - har hun set, hvordan pædagoger arbejder.

En af hendes kæpheste er i den sammenhæng bevægelse og den kendsgerning, at man skal gå kropsligt til værks, hvis børn for alvor skal lære.

- Man kan ikke tale børn dygtige, og i dag bliver alt for mange børn misforstået, hvorefter de skældes ud og irettesættes. Men det skyldes jo, at de ikke forstår det, man siger til dem, siger hun.

Ingen lærer af at blive skældt ud

Hun er derfor glad for nu at være leder af en bevægelsesinstitution, hvor der netop er fokus på det at bruge kroppen.

- Men det er ikke bevægelse for bevægelsens skyld. Det er bevægelse i et pædagogisk øjemed, når man tænker kroppen ind. Der skal være et formål med det, og det er aldrig børnenes ansvar og skyld, mener Christina Rose, der slår fast, at børn ikke lærer af at blive skældt ud.

- Det er ikke ualmindeligt at høre sætningen: »Det er da imponerende, at han bliver ved. Jeg har jo sagt det mange gange nu«. Jamen, så prøv noget andet, for det er ikke drengen, der er noget galt med - det er måden, du siger det på, siger lederen, der også i forhold til legen vil udvikle børnene.

- Mange børn leger ofte den samme type leg. Det skal vi turde pille ved. De, der ikke triller ned ad bakken - hvorfor gør de ikke det? Skyldes det lyst, eller at deres motorik ikke er god nok. Det skal vi interessere os for, lyder det.

Hun mener i den forbindelse, at man skal turde rokke og udfordre.

- Vi skal udvikle børnene, så de leger det, de vil, og ikke hvad de kan. Det er vigtigt, at hvis de gerne vil kravle op i et træ, så skal de kunne gøre det, forklarer hun.