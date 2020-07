Se billedserie Den nye krolfbane ligger her på græsarealet langs Motalavej mod Hyvingevej. Helle Møller håber naturligvis på tørvejr, når banen skal indvies tirsdag klokken 16. Foto: KIM BRANDT

Ny krolf-bane ved Motalavej

Slagelse - 05. juli 2020 kl. 17:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krolf er en sport, som især den modne del af befolkningen har taget til sig i de senere år - og nu kommer tilbuddet også til beboerne i Motalavej-kvarteret.

På området langs Motalavej mod Hyvingevej findes et græsareal, som i al ubemærkethed er blevet omdannet til krolf-bane. 12 huller er gjort klar til åbningen på tirsdag klokken 16, hvor banen officielt bliver indviet.

Det hele skyldes ikke mindst Helle Møller, som er afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 15 Fasanstien/Egersundsvej.

- Tilbage i oktober sidste år læste jeg en artikel i beboerbladet, hvor DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) i samarbejde med BL (Boligselskabernes Landsforening) ville oprette krolf-baner i 15 afdelinger i hele landet. Så tænkte jeg: Det er da lige noget for os herude - specielt i afdeling 15, hvor der bor rigtig mange ældre, fortæller hun.

Efter at have læst artiklen kontaktede hun en idrætskonsulent fra DAI, og sammen med et par andre medlemmer af aktivitetsudvalget blev der holdt et møde.

- Vi fik her at vide, at der var et krav om, at man skulle oprette en idrætsforening for at få banen foræret. Så det måtte vi jo få gjort, siger Helle, som officielt stiftede foreningen »Bevægelse og Fællesskab« den 22. juni.

Ved samme møde havde konsulenten nogle folk med, som anlagde banen, der i princippet blot består af en række huller med et lille »låg«, som let kan fjernes.

Dertil kommer udstyr som køller, kugler og flag.

- Det er jo en ret enkel sport, hvor stort set alle kan være med. Men det er jo nok mest for de ældre, siger Helle Møller.

For de yngre er der også mulighed for at prøve kræfter en anden sport, som kaldes »roundnet/spikeball«.

Ved åbningen tirsdag klokken 16 vil der være et en lille velkomstdrink og et par taler, og der vil være erfarne krolf-spillere til stede, som giver gode råd og tips.

Samtidig vil kasseren for den nye idrætsforening »Bevægelse og Fællesskab« sidde klar til at tage imod nye medlemmer.

- Nu starter vi jo midt på året, så det koster ikke så meget at blive medlem for resten af året: 60 kroner for en person - eller 120 kroner for en husstand, fortæller hun.

Helle Møller har ingen anelse om, hvor mange der dukker op til åbningen:

- Men jeg har den holdning, at når jeg starter noget op, så er det ligegyldigt, om der kommer to eller 100 - blot de, som kommer, har det skægt.

Selv om det primært handler om krolf i morgen, så vil Helle Møller også gerne reklamere for den nye idrætsforenings øvrige aktiviteter:

- Vi tilbyder også »stolegymnastik« fra august, og så har vi »gå-fællesskabet«, fortæller hun. Noget, som man også kan høre mere om tirsdag.

Helle Møller håber på, at krolf-banen og den nye idrætsforening vil blive en slags omdrejningspunkt i hele kvarteret.