Carsten Rasmussen er ny købmand på Agersø efter en årrække som Fakta-butikschef. Privatfoto

Ny købmand vender hjem

38-årige Carsten Rasmussen har været væk fra Agersø, siden han var 18. Nu er han øens nye købmand.

Slagelse - 17. juli 2021 kl. 14:57 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der er mange Agersøboere, der kender øens nye købmand. Han stammer nemlig fra Agersø men har været væk, siden han som 18-årig skulle aftjene sin værnepligt. Nu har han besluttet at overtage forpagtningen af Let-Køb-forretningen og er flyttet ind i den tilhørende lejlighed med kæreste, Tine, og tre børn.

- Jeg har familie herovre, og det har min kæreste også, fortæller købmanden.

Han har været butikschef i Fakta-butikker flere steder på Sjælland og seneste i Hvidovre, men familien har indtil for kort tid siden boet i Slagelse.

- Vi ville gerne tilbage her, hvor der er lidt mere stille og roligt i stedet for hæsblæsende København. Jeg har aldrig haft en købmandsforretning før. Den er meget mere skræddersyet lokalt, siger den nye købmand.

Travl sommer Om sommeren er der travlt i butikken. Det har Carsten Rasmussen også mærket den første uge. Lige nu suppleres de cirka 200 fastboende med omkring 100 sommergæster på øen.

For familien kunne bekymringen være, om det blev lidt for kedeligt om vinteren, men Carsten Rasmussen hæfter sig ved, at det trods alt kun tager et kvarter at komme over på fastlandet.

- Vi vidste, hvad vi gik ind til, og det her lokalsamfund kan jeg altså godt lide, siger han.

Købmandstjansen blev ledig, da forpagterparret gennem et års tid, Lone og Hans Peter Jensen, ikke kunne få forretningens omsætning til at passe til to fuldtidsstillinger. Dét problem kommer Tine og Carsten Rasmussen ikke til at stå i, for hun har arbejde i en bank, selv om hun lige nu hjælper til i forretningen.

Forretningen drives af et anpartsselskab, og formanden, Henrik Toft Jensen, fortæller, at der kom tre ansøgninger til stillingen, samt at der ikke var tvivl om, at Carsten Rasmussen ville være den rette mand.