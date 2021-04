Ny købmand i spidsen for lokalt supermarked

- Jeg glæder mig meget til at blive selvstændig købmand og til at leve op til det ansvar, som følger med til jobbet. Jeg er spændt på at kaste mig ud i det arbejde, der venter, og mest af alt glæder jeg mig til at lære nye som gamle kunder at kende, siger han i en pressemeddelelse.

- For mig er det altafgørende, at vi i fællesskab hver dag gør alt, hvad vi kan, for at give vores kunder de bedst mulige oplevelser i butikken. Dermed også sagt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for ikke at skuffe vores øverste chef - kunden - ved for eksempel at undgå situationer, hvor kunden går forgæves efter varer, siger han.