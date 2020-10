Bag den nyåbnede skønhedsklinik »Hudplejeklinik S.K.Ø.N« står Charlotte Larsen (th.) og Camilla Høiberg. Klinikken har samlet en lang række behandlinger under samme tag og tilbyder blandt andet tandblegning uden brug af skadende brintoverilte. Og så kan de fryse fedt med helt ny teknologi. Foto: Anders Ole Olsen

Ny klinik tilbyder at fryse dit fedt

En ny skønhedsklinik har slået dørene op i Slagelse. Her tilbydes mange forskellige slags behandlinger. For eksempel en såkaldt fedtfrysning.

08. oktober 2020

Lakerede negle, lange øjenvipper og en lækker kulør. Listen over skønhedsbehandlinger er lang. Og er man til det hele, kan man fremover få det på Slotsgade i Slagelse.

Her åbner nemlig skønhedsklinikken »Hudplejeklinik S.K.Ø.N«, som i lokaler, der tidligere har tilhørt en frisør, også vil tilbyde blandt andet tandblegning og såkaldt fedtfrysning. Under behandlingen nedfryses fedtdepoter på kroppen, så fedtcellerne krystalliserer og slås ihjel for til sidst at blive udskilt fra kroppen.

- Vi er en af få i byen, der tilbyder de her behandlinger. Og jeg tror, at vi er de eneste, der tilbyder tandblegning uden brug af brintoverilte, som er det, der skader tænderne, siger Camilla Høiberg, der sammen med Charlotte Larsen står bag den nyåbnede klinik.

Netop idéen om at samle mange forskellige skønhedsbehandlinger under ét tag - eller i dette tilfælde i kælderlokaler - er det, som er tanken bag Hudeplejeklinik S.K.Ø.N, forklarer de to forretningspartnere, der privat er gode veninder.

Vigtigt med tillid - Vi vil rigtig gerne opbygge et tillidsfuldt forhold til vores kunder, så derfor giver det rigtig god mening, at de kan få lavet de fleste af deres behandlinger her hos os, forklarer Camilla Høiberg.

- Det er jo folks udseende, vi går ind og piller ved. Så det er klart, at man skal være tryg ved sin behandler, supplerer Charlotte Larsen.

Ifølge de to klinikejere er det »alt for nemt« at kalde sig behandler indenfor skønhedsbranchen. Det kræver nemlig ingen særlig uddannelse eller godkendelse, før man kan åbne sin egen klinik og inviterer kunder ind.

Derfor ser man også i nogle tilfælde, at skønhedsbehandlinger går galt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Som én af få klinikker i byen tilbyder Hudplejeklinik S.K.Ø.N også såkaldt fedtfrysning, hvor uønskede fedtdepoter på kroppen nedfryses og senere udskilles fra kroppen. Her foretages behandlingen på maveskindet. Lampen lyser rødt, da nedkølingen ikke er påbegyndt.



Men i den nyåbnede klinik i Slagelse kan både Camilla Høiberg og Charlotte Larsen sit håndværk, understreger de. Også selv om det er første gang, de åbner deres eget.

Begge har taget uddannelse og kurser indenfor de behandlinger, de tilbyder. Og førstnævnte er også uddannet materialist, hvor hun har erfaring med hudepleje- og make-up-produkter.

Håber at nå ud til mange - Så vil man have lagt en make-up - for eksempel en brude-make-up - eller bare have generelle råd og tricks, så er det også noget, vi tilbyder, siger Camilla Høiberg.

Hun og Charlotte Larsen er begge født og opvokset i Slagelse, og derfor har de god basis for at oprette en nær kundekreds, mener de. Men de to håber også, at kunder fra andet af Vestsjælland vil kigge forbi.

Og drømmene er større endnu: I fremtiden håber Hudeplejeklinik S.K.Ø.N at kunne udvide og åbne flere klinikker. Måske endda som en del af en kæde.

- Vi synes jo, at vi har et rigtig godt sted her, som vi selvfølgelig gerne vil udbrede til så mange som muligt, fastslår Camilla Høiberg, som sammen med Charlotte Larsen også har planer om at tilbyde blandt andre kræftpatienter behandlinger til særlige priser.

Det kunne for eksempel være gode råd til make-up, siger førstnævnte, mens Charlotte Larsen nikker:

- Udseendet betyder bare rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og særligt for folk, der måske har mistet hår og øjenvipper. Hvis vi kan gøre en forskel for dem, så de føler sig lidt mere feminine og lidt mere »som dem selv« igen, vil det betyde rigtig meget, slår hun fast.

Lokalerne på Slotsgade i Slagelse, hvor klinikken er åbnet, har tidligere tilhørt en frisør. Derfor var der i forvejen installeret ventilation, som nu bruges i forbindelse med et rum til spraytan. Her bruges kun økologiske produkter, fortæller Camilla Høiberg.