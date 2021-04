Se billedserie De små bokse skulle specialfremstilles og fyldes manuelt op med beton, hvilket tager tid. Foto: Kim Brandt

Ny kirkemur langsomt på vej

Det går stille og roligt, men dog planmæssigt frem med at sikre den gamle kirkemur ved Sct. Peders kirke i Slagelse, som tidligere truede med at styrte sammen. Det tidskrævende arbejde forventes helt færdigt i maj måned.

Slagelse - 02. april 2021 kl. 12:11 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

For 125 år siden faldt muren sammen, og for nylig truede den med at gøre det samme igen. Det er der nu sat en stopper for, og forventningen er, at muren - efter grundig afstivning med mere - kan holde de næste 125 år. Mindst.

- Det er et krævende arbejde, og der bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten, fortæller kirkeværge Anne-Gro Hansen, som dagligt holder øje med arbejdet lige udenfor kirken.

Som omtalt i avisen for cirka tre uger siden handler det om den gamle mur, som omkranser Sct. Peders kirke ud mod Bredegade.

Allerede i februar stod det klart, at nogle af de gamle kampesten i muren var på vej ind i naboens lille have. Muren, der skiller kirkens grund og de private haver, er omkring to meter og 20 centimeter høj - men det er kun, hvis man ser den fra de små haver nedenfor. Fra kirkens grund er muren stort set plan med jorden, men det massive pres fra den tilstødende kirkejord har altså bevirket, at de gamle kampesten gav efter for presset.

- Vi har haft besøg af arkitekter, bygningsingeniører, Nationalmuseet samt provstiets rådgiver i bygge- og anlægssager, som tilsammen har lagt en plan for, hvordan muren sikres for fremtiden, oplyser Anne-Gro Hansen.

Beton-søjler Den yderst detaljerede plan handler blandt andet om, at der allerførst blev gravet ned til der, hvor muren tager sin begyndelse. Herefter blev der lagt nogle »ankre« i bunden, og lidt senere blev der lagt beton ovenpå ankrene. Der er også skabt en række mindre »beton-søjler«, som senere bliver dækket til med jord og som vil hjælpe de gamle kampesten med at modstå presset fra jorden. Der vil efter alt at dømme også blive lavet et mindre drænsystem til regnvand, og endelig påtænkes det, at flytte en nærliggende hæk, så rødderne ikke giver problemer for muren.

- Det er med andre ord et større arbejde, vi har gang i, og tilkørselsforholdene er ikke de bedste, siger Anne-Gro Hansen.

Da avisen besøger stedet mandag, går to arbejdere rundt, som med håndkraft må transportere mørtel og lignende den lille byggeplads ud for kirken.

Genoptages efter påske Arbejdet vil stå stille i påsken, men så skal jorden igen tildække muren ind mod kirken. Herefter skal de store kampesten, som vender ind mod haverne, løftes op og genplaceres. Det var nemlig her, stenene begyndte at skride, så de skal rettes op igen, når trykket ikke længere er så massivt.

Nogle vil måske synes, at det er at gøre for meget ud af arbejdet. Men det synes kirkeværgen ikke:

- Man har virkelig tænkt sig om i sin tid, så det er ikke ligegyldigt, hvordan de ligger. Ellers havde de nok ikke holdt i 125 år, siger hun og fortsætter:

- Kampestenene er nøje udvalgt og passer perfekt sammen. Så de bliver nummereret, løftet ud og sat på plads igen, når det øvrige arbejde er færdigt.

Det forventes, at hele arbejdet er færdigt senest i maj måned. Prisen er ikke opgjort, men operation bliver næppe helt billig.

- Der er brugt mange timer - især på det forberedende arbejde. Men så burde muren også som minimum kunne holde til de næste 125 år, slutter Anne-Gro Hansen.