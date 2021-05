Send til din ven. X Artiklen: Ny kampagne og ekstra kontrol skal stoppe spritkørsel i sommervarmen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny kampagne og ekstra kontrol skal stoppe spritkørsel i sommervarmen

Sidste sommer sigtede politiet over 1000 personer for spritkørsel. Nu sætter Slagelse Kommune, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden derfor fokus på problemet med spritkørsel i sommermånederne. Politiet varsler ekstra spritkontroller.

Slagelse - 31. maj 2021 kl. 08:50 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det er noget, man lærer, allerede når man tager sit kørekort. Men selv om spritkørsel er både forbudt og farligt, tager mange bilister i dag alligevel chancen og sætter sig bag rattet efter indtag af alkohol.

Sidste sommer sigtede politikredsene 1.028 personer for spritkørsel alene i juni og juli. De 51 blev sigtet i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds.

Derfor går Slagelse Kommune nu sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden for at minde om, at bilen skal blive stående efter sommerens fester eller grillaftener. For faktisk bør man ikke køre efter mere end én genstand, lyder kampagnens budskab.

Det fremføres med teksten »Klar til et pust?«, som er kampagnens navn og en påmindelse, der vil hænge på plakater langs vejene.

- Hver ulykke er én for meget. Når man har drukket og nydt alkohol, så er det vigtigt, at man lader bilen stå. Mange har lært det, men vi skal have endnu flere til at huske det, så der sker færre af de her helt meningsløse ulykker, siger Flemming Erichsen (S), der er formand for Slagelse Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg.

Råd: Er du i tvivl, så lad bilen stå

I en undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden i 2020, svarer otte procent af bilisterne, at de inden for det seneste år har kørt bil, selv om de var i tvivl om deres promille.

Så mange har inden for det seneste år kørt bil, selv om de måske havde drukket mere alkohol end det tilladte

Alle: 8 %

Mænd: 10 %

Kvinder: 5 %

17-35-årige: 16 %

51-65-årige: 2 %

Kilde: undersøgelsen er gennemført af Plan Gruppen for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden i 2020 blandt 2.238 bilister Så mange har inden for det seneste år kørt bil, selv om de måske havde drukket mere alkohol end det tilladte Blandt mændene er taller lidt højere lydende på ti procent, mens det ser værst ud blandt de unge i alderen 17 til 35 år. Her svarer 16 procent, at de har startet bilens motor og kørt afsted, selv om de var usikre på, om de havde drukket for meget.

Det er et problem, siger Rådet for SikkerTrafik.

- Er du det mindste i tvivl om din promille, så lad bilen stå. Det kan være ekstremt risikabelt at køre. Du risikerer at skade dig selv eller andre, blive sigtet for spritkørsel og miste kørekortet. Så før du drikker den første genstand, så få planlagt, hvordan du kommer sikkert hjem fra middagen eller festen, siger seniorprojektleder Michelle Laviolette.

Rådet for SikkerTrafik anbefaler, at man altid planlægger, hvordan man kommer sikkert hjem fra en fest, hvis man tager bilen. Får man gæster på besøg, lyder rådet, at man spørger, hvordan de kommer hjem, før man sammen nyder den første genstand. Desuden anbefales det at servere drikke uden alkohol til dem, der planlægger at køre bil.