Ny kampagne: Brug to sekunder mere i trafikken

Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje. Vær særligt opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra, lyder rådet til cyklister i ny kampagne.

Slagelse - 13. maj 2018 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Kommune er i disse dage på gaden med vejkantplakater med teksten »Brug 2 sek. mere«, og budskabet bliver også malet med gul maling på asfalten i 15 kryds i hele kommunen.

Det fordi Slagelse Kommune sammen med 68 andre deltager i ny kampagne - med Rådet for Sikker Trafik som hovedaktør.

Når danskerne igen om foråret finder cyklerne frem og bruger dem, når de skal på arbejde eller motionere, er der nemlig en aktuel anledning til at minde dem om, at de skal orientere sig grundigt og samtidig huske bilisterne på, at der kommer flere cyklende ud i trafikken.

Det er særligt, hvor cyklisternes og bilisternes veje krydser hinanden, at der er risiko for, at de støder sammen. Kryds er nemlig det sted i trafikken, hvor cyklister har størst risiko for at komme alvorligt til skade.

Faktisk er hele 81 cyklister blevet dræbt og 1.744 alvorligt kvæstet fra 2012 til 2016, men tallet er sandsynligvis meget større, da der er et stort antal cyklistulykker, som ikke bliver anmeldt til politiet.

For Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds' vedkommende drejer det sig om 97 dræbte eller tilskadekomne.

De anmeldte sager alene svarer til, at to ud af tre alvorlige cyklistulykker netop sker, hvor vejene går på tværs af hinanden. Det er alt for mange, og imens andre ulykkestyper i trafikken falder, er antallet af cyklistulykker i kryds ikke reduceret.

Når cyklister kommer alvorligt til skade i kryds, er der tit en menneskelig årsag til ulykken. Ofte kunne ulykken nemlig være undgået, hvis bare bilisten og cyklisten havde brugt lidt mere tid på at orientere sig.

- Vi opfordrer derfor til at bruge lidt længere tid på at kigge sig for, inden man kører igennem et kryds. Det er i alles interesse, og det er et fælles ansvar, at vi kommer sikkert frem i trafikken, siger Michelle Laviolette, seniorrådgiver i Rådet for Sikker Trafik.