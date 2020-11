Troels Christensen her passende iført nissehue ved juleafslutningen hos morgensvømmerne. Foto: Helge Wedel

Ny julesang skrevet og sunget af lokale

De har indspillet en ny og tre minutter og 24 sekunder lang julesang med titlen »Vi åbner venskabets dør«. Melodien er skrevet af Eddie Carstensen. Indspilningen er sket på Troels Christensens privatadresse i Svenstrup ved Korsør, som TV 2s seere får lejlighed til at se nærmere på, når komikeren Melvin Kakooza på TV2 den 24. november i programmet »Det er helt sort« besøger Troels Christensen for at synge Danmarks rigtige fødselsdagssang »Vi si´r tillykke« som især egner sig til voksne, som ikke længere »hjem fra skole går«.