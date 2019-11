Den nye hotline er en del af en større udvikling af kommunens indsats for unge. Som startede i 2018, hvor en række unge gav input gennem interviews og arbejdsgrupper. Foto: Slagelse Kommune

Ny hotline skal give hurtig hjælp til unge

Slagelse - 05. november 2019 kl. 11:02

Som led i at styrke indsatsen overfor unge, der møder udfordringer i tilværelsen og derfor får brug for støtte fra det offentlige, åbner Ungehuset i Slagelse Kommune nu en ny hotline.

Den skal sikre, at kommunens unge får den rette hjælp hurtigst muligt, fremgår det af en udsendt meddelelse fra kommunen.

- For vores unge kan det være en stor opgave at finde rundt i kommunens mange afdelinger. Især hvis man står et svært sted i livet. Det prøver vi nu at gøre lidt lettere med hotlinen, så vi kan give den rigtige hjælp hurtigst muligt, siger Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget i kommunen.

- Alt fra skoletræthed, boligmangel og problemer med økonomien til ledighed eller misbrug af de ene eller den anden art kan få bægret til at flyde over og skabe behov for hurtig hjælp. Og den hjælp kan man fremover få, ved at benytte den nye hotline, fremgår det af meddelelsen.

Hotlinen bliver forankret i Ungehuset, hvor man via et netværk af faste kontaktpersoner rundt om i kommunens afdelinger kan sikre hurtig hjælp. Målet er, at de unge allerede indenfor 24 timer har enten et svar på deres spørgsmål eller kontakt med den rette medarbejder, når de bruger den nye hotline.

- Nogen gange har man det svært som ung, og det kan være i en sådan grad, at man får brug for professionel hjælp. Når det sker, skal vi stå klar til at hjælpe dem med komme stærkere ud på den anden side, siger Thomas Clausen (Enhedslisten), der er formand for social- og beskæftigelsesudvalget.

Hotlinen er en del af en større udvikling af kommunens indsats for unge som startede i 2018, hvor en række unge, uddannelsesinstitutioner, erhvervsrepræsentanter, medarbejdere og fagudvalg gav deres input gennem interviews, arbejdsgrupper, konferencer med mere.

Udviklingen skal sikre, at alle kommunale aktører arbejder på tværs om at hjælpe de unge.

Ud over de forbedrede kontaktmuligheder omfatter udviklingen også et fælles formål på tværs af fagområder, én fælles plan for den enkelte, en kontaktperson (koordinerende sagsbehandler) og tættere dialog med den unge og evt. familie.

Det er børne- og ungeudvalget samt social- og beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune, der står bag beslutningen om hotlinen, som forventes at åbne den 11. november i år.

Den nye hotline kan kontaktes på telefon 58 57 94 46 eller e-mail ungehuset@slagelse.dk