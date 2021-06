Hanne Elsner ejer og driver Fuglebjerg Kistefabrik lidt uden for Slagelse. I dag har hun oprettet portalen startdialogen.dk, som skal gøre det nemmere at snakke om - og planlægge - døden. Foto: Jens Wollesen

Ny hjemmeside: En begravelse bør planlægges som en barnedåb

En ny webplatform skal få flere til at snakke om døden og gøre det nemmere at planlægge med pårørende, hvordan man vil begraves eller bisættes. Initiativtager er Hanne Elsner, der ejer og driver Fuglebjerg Kistefabrik. Selv mistede hun sin far pludseligt og oplever i sit arbejde, at uvidenhed kan føre til familiekonflikter.

I 2003 dør Hanne Elsners far. Han var bare 58 år, men selv om døden indtraf pludseligt og alt for tidligt, vidste Hanne Elsner præcis, hvad hun skulle gøre og bestilte blandt andet den egetræskiste, han ønskede at blive begravet i.

I dag ønsker Hanne Elsner, der ejer og driver Fuglebjerg Kistefabrik lidt uden for Slagelse, derfor at få flere danskere til at tale åbent med deres pårørende om døden. Og om, hvad der skal ske, når den indtræffer.

Med det formål har hun således oprettet webportalen startdialogen.dk, hvor blandt andet samtalekort, der kan printes og klippes ud, skal gøre det nemmere at tage snakken, som for mange mennesker er svær. Men som ikke desto mindre er vigtig, siger Hanne Elsner.

- Jeg har ikke oprettet denne her hjemmeside, fordi jeg har en kistefabrik. Jeg har gjort det, fordi det betyder rigtig meget for mig, fastslår hun og mindes sin fars død.

Formål: Tag stilling, før du fylder 50 - Hvis vi ikke havde haft et åbent forhold til døden, havde jeg ikke vidst, om han ville begraves eller brændes. Og jeg ville have syntes, at det var forfærdeligt ikke at vide. Derfor skal andre ikke stå i den situation, forklarer Hanne Elsner, der før august 2003 var vant til at tale i telefon med sin far op til 20 gange om dagen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Selv mistede Hanne Elsner sin far pludseligt, da han var 58 år. Hun vidste heldigvis, at han ønskede at blive begravet i en egetræskiste. Noget, der gjorde tiden efter hans død nemmere og mindre konfliktfyldt. Foto: Jens Wollesen

Håbet er, at hjemmesiden og de værktøjer, den stiller til rådighed, skal få alle danskere til at tage stilling til deres død, og hvordan de ønsker deres begravelse eller bisættelse, før de fylder 50.

I sidste ende skal det komme de pårørende til gode, fortæller Hanne Elsner.

- Jeg møder mange søskendepar, hvor den ene siger »mor vil begraves«, mens den anden siger, »nej, hun vil brændes«. Og det skaber ofte meget stor splittelse og konflikter i en familie, fordi man er bange for at gøre noget forkert, forklarer hun.

Detaljer skal på plads Konflikterne undgås, hvis tingene er planlagt på forhånd. Og den snak er nemmere, jo tidligere den bliver taget, mener Hanne Elsner.

"(...) det bedste er at tage snakken i så god tid som muligt."

"(...) det bedste er at tage snakken i så god tid som muligt."

- Hanne Elsner, initiativtager til startdialogen.dk - Der er én ting her i livet, der er sikkert, og det er, at vi alle skal herfra. Men alligevel er det meget tabubelagt. Og det bliver endnu sværere at tale om, hvis der er tale om sygdom. Så det bedste er at tage snakken i så god tid som muligt, vurderer hun.

På Fuglebjerg Kistefabrik oplever man for eksempel efterspørgsel på specialdesignede kister. Det kan være i en bestemt farve eller med mønster eller tekst.

Både hvordan kisten skal se ud, og om den skal brændes eller graves ned, er nogle af de ting, Hanne Elsner opfordrer alle - unge som gamle - til at tage stilling til.

- Jeg synes, man bør planlægge en begravelse, ligesom man planlægger for eksempel en barnedåb. Ikke at det skal være nogen festdag. Men detaljer bør være fastsat på forhånd, siger hun.