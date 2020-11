Se billedserie Socialrådgiver Iris Magnussen er klar til at byde velkommen i Mødrehjælpens »bagbutik«. Foto: Per Vagnsø

Ny hjælp til forældre

Slagelse - 24. november 2020

Det kan være i forbindelse med graviditet, skilsmisse, dårlig trivsel i børnenes skole, ja, hvadsomhelst, der bekymrer far, mor eller begge. Bortset fra at det blandt andet skal handle om børn, er der ingen begrænsninger i de emner, der kan tales om, når Mødrehjælpen i Slagelse 8. december har premiere på åben, anonym rådgivning i tilknytning til butikken på Fisketorvet 4.

Her vil socialrådgiver Iris Magnussen være klar til at tage en snak eller fem med forældre, der har behov for det, og de behøver ikke at have reserveret tid hos hende, selv om det også kan lade sig gøre.

- Vi har jo flere og flere problemer i Slagelse med mange komplicerede børnesager, og forældrene har ikke nødvendigvis overskud til at tage til København, siger formand for Mødrehjælpen lokalt, Helle Dalsgaard.

Hun siger det med henvisning til, at Mødrehjælpens landsdækkende telefonrådgivning, Holdepunktet, hidtil også har kunnet bruges til at aftale et fysisk møde med for eksempel Iris Magnussen, men så har det skullet foregå i København.

En åben, professionel rådgivning i Mødrehjælpens regi findes i øjeblikket kun i Fredericia.

Helle Dalsgaard tror, det bliver en fordel, at rådgivningen kommer til at foregå i det lille mødelokale bag selve butikken.

- Det er måske lettere at gå ind i en butik og så smutte om i baglokalet for at snakke. Det behøver ikke at være om et bestemt problem men bare et eller andet, der ikke fungerer derhjemme, siger Helle Dalsgaard.

- Ja, hvis man bliver ramt af en eller anden begivenhed i sit liv, supplerer Iris Magnussen.

Hendes ambition er at få hjulpet forældre med at få overblik over situationen.

- De kan komme herned og få luft, og så kan jeg bygge bro til relevante steder. For eksempel kommunen, siger socialrådgiveren.

Frivillig-konsulent Thomas Mølgaard:

- Vi forsøger at ændre på tilgængeligheden, og vi tror på, at det giver tryghed at møde et menneske af kød og blod. Vores rådgivning vil kunne tilbyde noget overblik og håndtering af en bestemt situation i forhold til det offentlige.

Socialrådgiver Iris Magnussen, der i forvejen er tilknyttet Mødrehjælpens telefonrådgivning, vil fremover være klar til at tale med forældre i Slagelse tirsdage i lige uger mellem klokken 11 og 16. På grund af juleperioden vil hun både være til rådighed 8. og 15. december, og fra det nye år bliver det så hveranden tirsdag, første gang 12. januar.