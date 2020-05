Sådan ser den nye historiske CD fra NOR ud.

Ny historisk CD fra NOR

Det lokale folkband NOR fra Korsør har netop udgivet en ny CD. Titlen er »Row On« (»Ro til!«) og indeholder 11 traditionelle, nyere og hjemmelavede engelsk- og dansksprogede sange og instrumentalnumre.

CDen er historisk, for det bliver den sidste udgivelse, som orkestret udgiver på CD-formatet, der er på vej ud til fordel for streaming på nettet. Det vil NOR vælge ved fremtidige udgivelser.