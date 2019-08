Ny havneformand ser pres på havnen

Konstitueret kan stryges for den 65-årige erhvervsmand Hans Henrik Christiansen, der nu er valgt som formand for Korsør Havn uden modkandidater som erstatning for Henrik Brodersen (DF). Han valgte helt at forlade havnebestyrelsen den 1. juli med begrundelsen, at »han var træt af at pisse i modvind« og henvisning til, at også medlem af havnebestyrelsen borgmester John Dyrby Paulsen (S) og flertallet bag ham blander sig alt for meget, ligesom Brodersen mente sig kommanderet til at mene bestemte ting om havnens strategi. Han fandt det endvidere helt forkert, at det var kommunen og ikke Korsør Havn, der bød på dybvandshavnen i Stigsnæs. Kommunen bød 120 mio. kr., men den endte med at blive solgt til et konsortium dannet af de private erhervsvirksomheder Rimeco Aktieselskab, Aabenraa, Kloster A/S, Løsning, HM Entreprenør A/S, Horsens og P. Olesen & Sønner A/S, Hovedgård.