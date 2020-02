Se billedserie 53-årige Jesper Dinesen Petersen er ny havnefoged i Korsør Lystbådehavn. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ny havnefoged i lystbådehavnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny havnefoged i lystbådehavnen

Slagelse - 11. februar 2020 kl. 09:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Afløseren efter havnefoged i Korsør Lystbådehavn Hans Jørgen Assertofts otte år på posten Chris Bach Magh er allerede afløst af 53-årige Jesper Dinesen Petersen.

- Jeg endte som nummer to efter samtalerunden, så man kan sige, at nummer to altså endte med at blive nummer et, smiler den altid humørsmittende Jesper Dinesen Petersen. Han er udlært i vvs. Korsoraner med bopæl på Rønne Allé og kendt som »jesper d«. Båd har han ikke.

Hele 20 søgte havnefoged-stillingen, da 63-årige Hans Jørgen Assertoft valgte efterlønnen 31. maj 2019. I første omgang blev den 56-årige nordjyde Chris Bach Magh med bopæl i Skælskør valgt med et cv som 16 år som politibetjent og 15 år som konsulent indenfor informationssikkerhed, it-beredskab og fysisk sikkerhed, men allerede i oktober 2019 stod det klart, at jobbet ikke lige var ham, hvorefter Jesper Dinesen Petersen blev kontaktet. Han sagde ja til det i høj grad sæsonprægede job med over 10.000 sejlende og autocamper-kørende gæster i sommerperioden,

- Her i vinterperioden bruger vi tiden på reparationer, siger Jesper Dinesen Petersen.

Som det for nylig fremgik af Sjællandske, så venter der reparationer i den helt store skala, når havnens træbroer fra formentlig næste år skal udskiftes med flydende betonbroer, fordi de er angrebet så voldsomt af pæleorm, at de kun har få år tilbage at blive stående i. Et projekt til en samlet pris på omkring otte mio. kroner.