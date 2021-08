Morten Dyssel overtager fra den 1. september posten som forstander på Liselund Højskole. Foto: Anna Gudmann Hansen

Ny forstander vil have Liselund på det mentale landkort

Morten Dyssel overtager posten som forstander på Liselund Højskole. Fredag blev han budt velkommen, og der blev sagt tak for nu til den afgående forstander, Mogens Hemmingsen.

Slagelse - 29. august 2021 kl. 15:05 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Græsset er vådt fra regnen, men solen skinner fra en skyfri himmel, da Morten Dyssel går rundt i parken kort tid før receptionen på Liselund Højskole, hvor han skal bydes velkommen som ny forstander. Han overtager officielt posten efter Mogens Hemmingsen den 1. september.

En synligere højskole Liselund er en seniorhøjskole. Det betyder ikke, man skal være senior for at gå på skolen, men det betyder, at der udelukkende er korte kurser på skolen fremfor lange kurser, hvor eleverne går på skolen flere måneder i træk. Det er desuden en ny højskole, og netop derfor ligger der en vigtig opgave foran den ny forstander:

- Der er et kortsigtet mål om at konsolidere os som højskole. Det betyder, vi skal gøre os synlige og vedkommende på højskolekursusmarkedet, som er rimelig stort. Der er i sig selv en stor opgave i at få fortalt Gud og hvermand her hjemme, at der findes en højskole i Slagelse, der hedder Liselund Højskole, som er et alletiders sted at tage til. Det er den første og fremmeste opgave for mig, siger han.

Det samme lyder fra den afgående formand, Mogens Hemmingsen. Hvis han skal give et overordnet godt råd til sin aftager, er det nemlig, at han bør fokusere på tre ting: At være i dialog med bestyrelsen, at få lagt et godt program, og at sørge for at åbne skolen udadtil for de lokale. Især det sidste, mener han, er vigtigt.

Plads til flere elever Desuden fortæller Morten Dyssel, at der er et ønske om at udvide højskolen, så der er plads til flere elever.

Han håber på længere sigt, at højskolen vokser sig stor nok til, at der kan søges fondsmidler til at udvide skolen med endnu en værelsesfløj, så der kan huses flere elever.

- Ellers er det først og fremmest min målsætning at få gjort det her til et levende kulturcentrum i forlængelse af Liselunds historiske tradition og arv, så Liselund er på det mentale landkort for folk, der interesserer sig for kultur, ånd, dannelse og fællesskab, højt humør, god musik og skøn sang, siger den nye forstander.

Gradvist klædt på Morten Dyssel har været ansat som lærer på skolen siden 1. januar 2021. Siden maj har skolen haft kursister, og han har brugt tiden på at forberede sig til forstanderposten, blandt andet i dialog med Mogens Hemmingsen, og ved et kursus for nye forstandere. Han har også været kursusleder og undervist i forskellige emner, om filosofi, litteratur og kultur.

Morten Dyssel er 46 år, og han har en baggrund i tysk og filosofi fra Københavns Universitet og flere års erfaring som underviser i tysk og europæisk kultur- og litteraturhistorie.