Nok en gang må andelshaverne i Hashøj Kraftforsyning sætte sig med behørig afstand i Dalmosehallen. Denne gang for at træffe endelig beslutning om det nye værk. På generalforsamlingen 2. juli blev gyldigheden af beslutningen truffet ved skriftlig afstemning betvivlet af jurist Iben Brinkland (midt i billedet) med mapper på skødet. Foto: Arne Svendsen

Ny forsinkelse for omstridt varmeværk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 19. august, fordi der er opstået tvivl omkring, hvorvidt skriftlig afstemning er tilstrækkelig grundlag for, at kraftvarmeforsyning kan sætte byggeri af nyt værk i gang.

Det var planen, at byggeriet af nyt varmeværk til 36 millioner kroner i Dalmose skulle sættes i gang i disse dage, men sådan bliver det ikke.

Der er nemlig for kort tid siden blevet indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet 19. august i Dalmosehallen.

Her er der kun et punkt på dagsordenen udover valg af dirigent. Nemlig »Godkendelse af erhvervelse af nyt varmeværk leveret af EuroTherm«.

- Bestyrelsen indkalder til denne nye ekstraordinære generalforsamling, idet der er sat spørgsmålstegn ved, om det forudgående forløb, herunder den skriftligt afholdte afstemning om erhvervelse af det nye varmeværk, er tilstrækkeligt gyldigt grundlag for at selskabet kan gennemføre erhvervelsen, skriver bestyrelsen i indkaldelsen til generalforsamlingen, der er lagt på forsyningens hjemmeside.

Rådgivning fra forening På kraftvarmeforsyningens generalforsamling 2. juli blev spørgsmålet omkring grundlaget for beslutningen debatteret.

Tidligere jurist i Slagelse Kommunes forvaltning, Iben Brinkland, der deltog som repræsentant for Salvatore Annuzzi, som ønsker at blive fritaget for tilslutningspligt til værket, stillede spørgsmålstegn ved lovligheden af beslutningen om at etablere det nye værk.

Med henvisning til værkets vedtægter mente hun, at beslutningen om værket skulle træffes på en generalforsamling.

Driftsleder Bent Poulsen sagde hertil, at man havde fået juridisk rådgivning fra Dansk Fjernvarmerådgivning, og herfra var der givet grønt lys for at man i disse corona-tider, hvor det var umuligt at gennemføre en generalforsamling, kunne træffe beslutningen via en skriftlig afstemning blandt andelshaverne.

En afstemning der som bekendt endte med et stort flertal for at bygge værket.

Ny advokat som dirigent Men denne beslutning er der altså nu opstået usikkerhed omkring.

Hvad det konkret er, der har fået bestyrelsen til ikke længere at fæste lid udelukkende til rådgivningen fra Dansk Fjernvarmerådgivning, har det ikke været muligt at få afklaret, da bestyrelsesformand Ole Worm ikke har haft mulighed for at komme med en kommentar.

På grund af corona-situationen måtte den oprindeligt planlagte ekstraordinær generalforsamling 12. marts aflyses på grund af corona-situationen.

Af samme årsag var det også nødvendigt at aflyse de senere indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med planlagt afholdelse henholdsvis den 16. og den 30. april 2020.

Derfor blev der i perioden 27. april til 12. maj holdt en skriftlig afstemning vedrørende erhvervelsen af det nye kraftvarmeværk. 120 stemmer blev afgivet med 112 stemmer for og 8 stemmer imod erhvervelsen.

Bestyrelsen har til generalforsamlingen foreslået advokat Niels Aagaard Pedersen, Christensen Partners P/S, som dirigent.

På den seneste generalforsamling var det advokat Marlene Hannibal, der styrede slagets gang og holdt styr på de mange spørgsmål, ikke mindst fra Iben Brinkland.

Corona-restriktioner Generalforsamlingen afholdes i øvrigt med diverse corona-restriktioner, ligesom det også var tilfældet ved generalforsamlingen 2. juli, hvor deltagerne sad med god afstand mellem sig i Dalmosehallen.

Deltagerne vil blive vist hen til deres pladser ved ankomst, og det anmodes om, at man ikke tager ledsager med.

Og så må deltagerne også undvære kaffe og ostemad.

Det var planen, at det nye værk baseret på varmepumpe og flis skulle have stået helt klar til marts næste år. Det er uvist, hvornår det nu bliver klar, og hvad situationen vil betyde for varmepriserne, som i øjeblikket er ekstraordinært høje for forbrugerne.

En situation som det nye værk skulle hjælpe på.