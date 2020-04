Se billedserie Kit Frimark glæder sig til at få kunder i butikken. Foto: KIM BRANDT

Ny forretning midt i en coronatid

Slagelse - 21. april 2020 kl. 13:50 Af Kim Brandt

Udenfor står der stadig »Villa Patina«, som var navnet på den butik, der tidligere lå på Rosengade 6B. Men bag det sorte stof, som dækker facaden, arbejdes der ihærdigt med at indrette en helt ny butik i hjertet af Slagelse.

- Jeg overtog lejemålet i forrige uge, fortæller den 38-årige iværksætter Kit Frimark, som primært vil sælge »ting til hjemmet« - ikke spritnye ting, men »godt genbrug«.

Der vil være alt fra kopper og tallerkner til billige penge, men også designmøbler som Britt Hansen og andre mærker - for eksempel Kähler stentøj.

- Jeg er på ingen måde »bæredygtig-fanatisk«, men jeg kan godt li' tanken om, at vi ikke bare smider ud, når tingene stadig kan bruges. Det bliver måske især vigtigt i den kommende tid, hvor mange oplever en lønnedgang og derfor ikke har så mange penge, siger hun.

- Hvad skal forretningen hedde?

- Den kommer til at hedde »Kitsch design og genbrug«, som jo spiller lidt på mit fornavn, siger Kit Frimark.

Foruden de allerede nævnte varer vil hun også opkøbe ting, som skal repareres, før de kan sælges videre. Noget, som på nydansk kaldes »upcyckling«.

- Min bedre halvdel er selvstændig møbelsnedker, så han kan nok give en hånd med i ny og næ, og så vil min søde mor, som er efterlønner, også hjælpe lidt til med syning med mere, fortæller hun.

Kit Frimark har tidligere haft sit eget cateringfirma - og før det var hun forpagter af cafeteriet i Antvorskovhallen.

- Allerede før coronakrisen havde jeg besluttet at stoppe med det, for jeg savnede den daglige kontakt til kunderne. Jeg synes, Slagelse er fantastisk - det er en by, som kan noget, siger hun med henvisning til den store aktivitet på de sociale medier:

- Jeg kan se, at folk er rigtig gode til at bakke op om de lokale forretninger, og Rosengade er en skøn gade med mange iværksættere og selvstændige, konstaterer hun.

Inde i forretningen står der blandt meget andet en kasse med gamle LP-plader.

- Her er det meningen, at der også skal stå en gammel grammofon - så kan kunderne sidde ned og få en kop kaffe, mens de lytter lidt til pladen, før de køber den, siger hun.

Kit regner med at skulle bruge endnu et par uger, før forretningen er klar til at åbne. Men hvornår, det præcist bliver, ved hun ikke.

- I princippet kunne jeg godt åbne nu på samme måde som min nabo, »Kant by K«, hvor folk bliver lukket ind én ad gangen. Men det kommer an på, hvordan hele corona-situationen udvikler sig, og det er der jo ingen, der rigtig ved. Men når samfundet genåbner, så gør jeg det også - jeg har jo ikke råd til at lade være, siger hun.

Derfor bruger hun nu tiden på at få forretningen og varerne gjort klar til den dag, det giver mening at åbne.

Men det er tydeligt, at det kribler i hende for at komme rigtigt i gang - ligesom mange forbipasserende på Rosengade også er nysgerrige.

- Ja, der er mange, som dagligt spørger, hvad der skal ske i forretningen, så jeg håber virkelig, at vi snart kan vise den frem for alle, slutter hun.