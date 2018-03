Se billedserie Den nye formand Betina Blicher Nordkvist og skoleleder på Forlev Friskole Niels Christian Buch. Foto: Helge Wedel

Ny formand og ny børnehave i Forlev

Slagelse - 21. marts 2018

Naboskabet er meget tæt med under 50 meter mellem Forlev Friskole og Forlev Fribørnehave, men samarbejdet er ikke eksisterende, efter skolen sagde børnehaven op, fordi den slidte børnehavebygning skal rives ned og give bedre plads til at undgå det daglige parkeringskaos ved skolen. Men børnehaven nægter at flytte. Og den nægter at leje sig ind i skolens tidligere SFO-bygning, som det ellers både var planen og aftalen.

Friskolens afgående formand Carsten Johansen kunne derfor i sin 11. og sidste beretning ved generalforsamlingen fastslå, at skolen nu selv indretter og vil drive en børnehave i SFO-bygningen.

- Som en direkte konsekvens af det dårlige samarbejdsklima med Forlev Fribørnehave, har vi besluttet at lave istandsættelsen af den gamle SFO bygning som planlagt. Planen er så, at starte en børnehave op under Forlev Friskole. Vi er i skolens bestyrelse 100 % enige om, at en børnehave i tilknytning til skolen er en nødvendighed. Vi kan ikke se skolen, uden den naturlige fødekilde, som en loyal og samarbejdsvillig børnehave er, sagde Carsten Johansen.

Han kunne ikke sætte tid på åbningen af bønehaven, men projektering og tegninger er under produktion, ligseom der er kontakt til håndværkere.

- Jeg kan garantere, at en børnehave under Forlev Friskole, den kommer. Hvor Forlev Fribørnehave vil være at finde efter retssagen, kan jeg af gode grunde ikke vide noget om, sagde Carsten Johansen.

Forlev Friskole valgte at stævne Forlev Fribørnehave, da den i sommeren 2017 nægtede at efterkomme opsigelsen af lejemålet,

- Vi har hyret en advokat, som er specialist i erhvervslejeloven, og vi har fået gode signaler fra ham omkring vores muligheder i sagen, sagde Carsten Johansen, der de seneste imponerende 13 år har været en del af skolens bestyrelse - heraf 11 år som formand, men nu har han ikke længere børn på skolen, så det var tid til at takke af.

- Stedet, de mennesker jeg har mødt, og den sjæl der er her, har været med til at præge min person til den, jeg er i dag. Så skulle der være nogen, som ikke bryder sig om mig, så har I selv en del af skylden. I må bære over med mig, hvis jeg skulle finde på at kigge forbi en gang i mellem, lød afskedssalutten fra Carsten Johansen.

Ny formand er 47-årige Betina Blicher Nordkvist fra Vemmelev. Hun har siddet i bestyrelsen de seneste to år. Hun har flere børn på skolen - det mindste i 3. klasse. Og så må man sige, at hendes kendskab til skolen er stort, for hun har også selv gået på skolen som barn.

Rikke Friberg og Gitte Gadegaard Rasmussen blev valgt til bstyrelsen for henholdsvis Carsten Johansen og Vivi Brogaard.

Forlev Friskoles regnskab for 2017 viste et overskud på 87.235 kroner mod et underskud året før på 262.429 kroner