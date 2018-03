Ny formand for Korsør Erhvervsforening

For et år siden skete valget af advokat Kim Hansen som formand for Korsør Erhvervsforening via kampvalg mod nyvalgte Jens Møller, som tabte, hvorefter han og bestyrelsesmedlem Sven Lyse forlod foreningen. Her et år efter er et formandsskifte sket helt uden dramatik. Korsør Erhvervsforening har nu en kvinde i spidsen, da 45-årige Lene Feldt har overtaget den ulønnede formandspost efter Kim Hansen.