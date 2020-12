72-årige Anders Høst kalder den lille hjørnealtan for talerstolen. Som ny formand for Korsør Lokalråd taler han både med og uden altan om de mange muligheder for Korsør, som han kalder en usleben diamant. Foto: Helge Wedel

Ny formand endte i byen på grund af en fejl

Fire år. Så længe har 72-årige Anders Høst boet i Korsør. I det absolutte centrum øverst på tredje sal i den statelige tidligere Fischer-ejendom Havnepladsen 1 som lejer med en husleje, man ikke kan overbevise københavnere om eksisterer.

To skilsmisser

- Jeg er oprindelig fra Langeland, men har boet i mange forskellige byer. Lang tid i Hvalsø, i København efter mine to skilsmisser og så i Holbæk for at »komme på landet«, siger Anders Høst. Men en huslejestigning af de større fik ham til at gå på nettet for at søge efter en anden lejlighed i Holbæk.