Ny formand: Lad os brøle i kor i stedet for i hvert vores hjørne

Nyvalgt formand for Danske Handicaporganisationer i Slagelse, Nana Maja, håber på et fælles opråb efter eksempelvis klager over sagsbehandling. Det gælder om at stå stærkt, så vi kan brøle endnu højere, siger hun.

38-årige Nana Maja er ny formand for Danske Handicaporganisationers Slagelse-afdeling. Hun mærker på egen krop, hvordan det er at have børn med diagnoser, og ifølge hende gælder det om at stå sammen i en tid, hvor mange råber op i hver deres krog.

Slagelse - 03. oktober 2020 kl. 13:54 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

42 familiers klage over mangelfuld sagsbehandling, rettigheder, der trædes under fode, og følelsen af, at mødet med kommunen kræver rundsave på albuerne, er en kendsgerning i Slagelse.

I hvert fald hvis du spørger den forholdsvis nytiltrådte formand for Danske Handicaporganisationer i Slagelse, Nana Maja.

Den 38-årige kvinde, der også er mor, bor sammen med sin mand i Havrebjerg og deres fælles børn, herunder en 10-årig dreng og en tre år ældre datter.

Begge børn har diagnoser, og det er langtfra en dans på roser at få hverdagen til at hænge sammen.

- Jeg har mærket på den hårde måde, hvordan det er at have børn med udfordringer. Det har været megahårdt, så jeg har stået og råbt i mange år og revet mig selv midt over, fordi jeg så mange gange er blevet mødt af en lukket dør.

Svær hverdag Sønnen har diagnosen GUA, som anvendes til mange børn, der oplever social afvigelse, angst og tankeforstyrrelser. Han er samtidig diagnosticeret med ADD, som netop kendetegner en lidelse, hvor tankerne forstyrres, men hvor H'et - det hyperaktive element, der præger personer med ADHD - er udeladt.

Datteren på 13 år er infantil autist og i dag den af de to, hvis liv er forløbet mest gnidningsfrit.

Sønnen derimod har haft skolevægring og allerede, trods sin unge alder, været i flere skoletilbud, hvor det startede så godt, men efterfølgende gik ned ad bakke. Blandt andet efter lukning af tilbud og efter øgning af antallet af elever i klassen, hvilket har fået hans dagligdag til at slå sprækker.

- Han startede på Autismecenter Vestsjælland. Han fungerede der, men hjemme smadrede han alt. Lige så snart han så mig, slog og sparkede han. Og når vi gik tilbage og sagde, hvordan vi så billedet, blev vi ikke hørt, lyder det fra Nana Maja, der er vant til at kæmpe.

Har selv undervist - men kun kortvarigt

Kvinden, som selv er uddannet skolelærer, må dog også indrømme, at hun indimellem har givet op for en stund.

Sønnen, der har været hjemme i 1,5 år og i dag fungerer fortrinligt, efter Storebæltskolen er kommet indover med hjemmeundervisning, har moren selv stået for at skulle undervise.

- Jeg er uddannet skolelærer, men jeg fyrede mig selv efter få uger. Jeg kunne simpelthen ikke overføre det pædagogiske og være lærer for min egen søn, siger kvinden, der i dag går hjemme og kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste.

Vil være talerør Som led i sin formandspost i Danske Handicaporganisationer vil hun bidrage til at skabe lydhørhed. Som hun siger, får man ikke noget uden kamp. Slet ikke af en kommune, påpeger hun.

- Jo mere du råber op, jo mere lukket holder de døren. Du betragtes som vanvittig, fordi du gør opmærksom på, at der er noget galt, mener formanden, der ikke selv havde overvejet en sådan kasket, da hun i august blev valgt.

- Jeg tænkte ikke lige, at jeg skulle være formand - men det var der andre, der mente. Jeg er derfor også trådt ud af Autismeforeningens kredsbestyrelse, fordi det ellers bliver for meget. Jeg er dog fortsat repræsentant for foreningen i Danske Handicaporganisationer. Jeg har desuden åbnet en gruppe med forældre til børn med autisme her i Slagelse, beskriver den 38-årige mor og påpeger, at hun vil kæmpe sine ligesindedes sag.

- Der er mange, der slet ikke ved, hvad vi står for i Danske Handicaporganisationer, og det skal der laves om på. Vi har brug for at brøle i kor i stedet for i hvert vores hjørne. Brug for at stå sammen, siger formanden, der blandt andet slår på, at organisationen danner paraply for 35 foreninger inden for handicapområdet, og at man er med i handicaprådene, der på den måde også er tæt på det politiske niveau.

- Men vi mangler en del repræsentanter for at dække alle foreningerne. Jo flere vi er, jo højere kan vi brøle, siger hun med en slet skjult opfordring.

Det ædle formål er da også at kæmpe for alle handicappede og deres pårørende, som indimellem ikke aner deres levende råd og heller ikke fornemmer ørenlyd hos eksempelvis kommunen. Samtidig er målet for netop Nana Maja at bygge bro mellem borgere og kommune.

- Når man er handicappet eller pårørende til en handicappet, skal man vide, hvad man kan ansøge om, hvem man skal henvende sig til, og hvor det skal gøres. Men det ved folk ikke, lyder det fra formanden, der efterlyser et fokus på helheden.

Det vil sige alle parter. Hermed ikke bare borgere med handicap.

- Jeg har tit siddet uden bisidder, fordi min mand er på arbejde. Og ingen har spurgt, hvordan jeg som pårørende har det. Det er hårdt, siger hun.

