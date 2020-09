Annette Schøt er en af flere medstiftere af ny forening. De søger frivillige til at råbe Danmark op. Her sidder hun ved siden af sin datter, Anita, der blev stemplet som »uden forældreevne og udviklingspotentiale«. Senere fik hun hjemgivet sin datter.

Send til din ven. X Artiklen: Ny forening vil råbe hele Danmark op: Kræver nyt syn på udskældt børneområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny forening vil råbe hele Danmark op: Kræver nyt syn på udskældt børneområde

Når borgere tromles, retssikkerheden trædes under fode, og familier splittes for eksempel grundet en tvangsfjernelse af et barn, så har systemet spillet fallit. Det mener initiativtagere til ny forening, der selv har haft mange nærkampe med kommunen og fået syn for sagn.

Slagelse - 11. september 2020 kl. 10:36 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et halvt hundrede anbringelser på godt to år er Slagelse Kommune havnet i en liga, hvor der er noget ravruskende galt.

Det mener initiativtagere til en ny forening - Støtteforeningen for Slagelse Kommune - der stiftes formelt ved en generalforsamling den 19. september klokken 11. Arrangementet finder sted på Slagelse Bibliotek, hvor alle er velkomne, hvorefter foreningen vil søge at støtte familier i klemme, men også råbe kommunen op.

- Vi ser så mange sager, hvor børn fjernes, men hvor de egentlig burde være blevet hos forældrene. Så mange sager, hvor der sker fejl i sagsbehandlingen, og sager, hvor det eneste resultat bliver, at man ødelægger en familie. Det må simpelthen stoppe, siger Annette Schøt, der er en af flere initiativtagere.

Hun henviser til klagestrømmen over afgørelser på børne- og ungeområdet og mener i den forbindelse, at der er meget at rette op på.

- Det vidner om, at der stadig er meget at tage fat på, og det er det, som støtteforeningen vil bidrage med, siger hun.

Vil sikre bedre sagsbehandling Det er politisk besluttet, at Socialstyrelsen skal stå for en undersøgelse af det særlige børne- og ungeområde. Det sker med formålet at opkvalificere, »så Slagelse Kommune i højere grad både kan leve op til de lovgivningsmæssige krav og sikre den bedst mulige kvalitet i forhold til den indholdsmæssige del af sagsbehandlingen,« lyder det i kommissoriet.

Den eksterne undersøgelse er blandt andet iværksat for at få bugt med de årlige budgetoverskridelser i millionklassen. Men måske i endnu højere grad, fordi sagsbehandlere alt for længe har haft for store bunker og altså for mange sager på deres bord, hvilket da også har affødt opsigelser på stribe. Særligt i starten af 2020.

Konklusionen lader vente på sig grundet coronavirus, men vil lande om en måneds tid, lyder det i tidsplanen. Og hvad den ikke giver af forandringer og input, vil den nye støtteforening bidrage med.

- Lige nu er kommunen en fjende for mange, men sådan bør det ikke være. Vi er jo alle med til at betale regningen for, at det løber løbsk, og når vi kan se, at kommunen fejler, så er der et problem, siger Annette Schøt.

Vil hjælpe til Støtteforeningen er partipolitisk uafhængig. Den eneste vedtagne holdning er, at retssikkerheden skal opretholdes og styrkes.

- Vi taler om både materiel retssikkerhed og processuel retssikkerhed. Vores interesse ligger altså alene i opretholdelsen af retssikkerheden, uanset om udfaldet er til fordel eller har konsekvens for forældrene, lyder det fra initiativtagerne.

Annette Schøt har selv mærket, hvordan kampen med en kommune tærer - men hun holdt ved med succes. Hendes voksne datter blev i 2016 stemplet og erklæret »uden udviklingspotentiale og kompetencer« af en kritiseret psykolog, og dennes konklusion, som Slagelse Kommune ikke tvivlede på, dannede grundlag for, at hun ikke kunne have sine børn. Få år efter rev en anden psykolog dog rapporten fra hinanden og satte eftertrykkelige spørgsmålstegn ved det skrevne.

Derefter blev det ene barn, datteren, hjemgivet, til trods for at der var blevet råbt op i flere år.

- Så vi har kæmpet længe, men se lige, hvor mange der ikke kan det. Hvor mange der ikke magter at tage kampen op mod sagsbehandlere og dermed kommunen, siger Annette Schøt.

Søger frivillige Der søges derfor ildsjæle, der formår at brænde igennem og kan bringe budskaberne om bedre retssikkerhed til familier og øvrige parter ind i den offentlige debat.

Det siger også en af de øvrige medstiftere, Dorte Jensen, hvis datter i sommer flyttede til Polen, fordi hun i Slagelse fik stillet en tvangsfjernelse af sin - på daværende tidspunkt - ufødte søn i udsigt.

- Jeg har længe søgt en vej til at råbe Danmark op. Det her kan ramme alle. Hvis du som forælder først rammes på psyken eller sådan noget, og kommunen ser sig sur på dig, er der intet at gøre. Det er derfor nu, vi ser en anledning til at handle, siger hun.

Meningen er dog også at få frivillige, der ganske anonymt og »nede på jorden«, som det lyder fra initiativtagerne, kan hjælpe til aktivt. Det være sig i forbindelse med møder på kommunen, hvor forældre har brug for bisiddere og et par ekstra øjne og ører.

Samtidig vil foreningen søge at få de juridiske kræfter, der er brug for.