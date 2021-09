Ny forening modtog medmenneskelighedspris

I går kårede Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjællands afdeling Årets Folkehjælper. Det blev foreningen »Sammen om Slagelse«, der vandt prisen, som følge af deres store arbejde for at bekæmpe ensomhed blandt unge i Slagelse.

Sammen om Slagelse, der blev stiftet i april 2021, er drevet af 56 lokale ildsjæle, som sammen arbejder for at bekæmpe ensomhed blandt unge i Slagelse.

Baros er et frirum i Slagelse for unge i alderen 13-25 år, der ønsker at skabe kontakt mellem andre LGBTQIA+ unge i trygge rammer, mens Plexus er et mødested for ensomme unge i alderen 16-35 år, der har svært ved at møde nye mennesker.