Se billedserie Formand for kultur- og fritidsudvalget, Stén Knuth (V) forærede musikhus-fondens formand, advokat Louise Lecanda, en hoptimist i dagens anledning. Direktør Anette Borg, i midten, er optimist nok i forvejen, lød det. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny fond fik et musikhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny fond fik et musikhus

Slagelse - 26. januar 2018 kl. 09:10 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lyserød champagne i glassene, kransekage og selvfølgelig musik, da Slagelse Musikhus' overgang til en erhvervsdrivende fond blev markeret.

- Når mennesker lige pludselig får en relation, bliver verden meget sjovere. Vi glæder os til det nye, store samarbejde, sagde musikstedets direktør Anette Borg, efter at formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Stén Knuth (V), officielt havde overdraget stedet til den nystiftede fond.

- Hvordan får vi mere ud af det gode, der foregår og en bedre udnyttelse af rammerne, og hvordan bringer vi erhverv og kultur tættere på hinanden? Kan vi få alt det gode til at blomstre endnu mere?, sagde Stén Knuth, mens fondens formand, advokat Louise Lecanda, fortalte, at hun stort set ikke kendte noget til musikhuset, inden hun i 2016 blev inddraget i arbejdet med at omdanne det til at være selvejende.

- Jeg er fuldstændig blæst bagover af, hvad I formår at gøre, sagde hun til musikhusets blot fire fastansatte medarbejdere.

I slutningen af 2017 gik det stærkt med at få alt det praktiske på plads. Tre dage før jul fik medarbejderne nye kontrakter, og nu har huset både CVR-nummer og alkoholbevilling, fortalte Louise Lecanda.

Hun var også blevet overrasket over, hvor nemt det havde været at få erhvervslivet med på at stifte fonden, være med i venneforening og for nogles vedkommende i bestyrelsen.

Meningen med den nye organisering er ikke, at erhvervslivet skal posten penge i musikhuset som sådan. Håbet er, at erhvervsfolkene vil bruge huset og være med til at udbrede kendskabet til det og til mulighederne for at holde alskens arrangementer i såvel musikhus som på Badeanstalten.