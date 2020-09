Ny film priser tre købstæder: Se den her

Et glimt fra den nye film om kommunens tre købstæder.

Slagelse - 03. september 2020 kl. 18:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Skønne Skælskør, spændende Slagelse, mulighedernes Korsør - tre købstæder i én kommune med rig mulighed for at shoppe igennem for hele familien«.

Det er budskabet i en nye, fælles reklamefilm, som erhvervsforeningerne i de tre byer nu er ude med.

Reklamefilmen, der er blevet til med støtte fra Slagelse Kommune, sætter en tyk streg under lokalt sammenhold. Der er lagt vægt på shopping men med et naturligt strejf af kultur og natur, der hænger uløseligt sammen med det, detailhandelen kan tilbyde, ikke kun egne borgere men i høj grad også gæster udefra.

Udover den fælles film har hver by fået sin egen reklamefilm, der hver for sig fremhæver byernes særlige træk - »de træk, der gør dem unikke, og som set i sammenhæng gør dette hjørne af Sjælland til et særligt sted med noget for enhver smag«, som det lyder i en pressemeddelelse, der fortsætter:

»Detailhandlen er et af de helt store erhverv i Slagelse Kommune. I Business Slagelse samt Skælskør og Korsør Erhvervsforeninger er der hele tiden fokus på at skabe de bedste vilkår for at hjælpe og udvikle branchen, så vi også i fremtiden kan friste med levende byer, hvor du ikke alene finder det, du søger - du får også altid lidt ekstra med hjem«.

Både den fælles reklamefilm og de individuelle film kan ses på de tre erhvervsforeningernes hjemmesider: Korsorsoererhvervsforening.dk, Business-slagelse.dk og Skef.dk samt på de sociale medier.