Se billedserie Om kort tid kommer der tag på den nye betonfabrik, der til dels er opført af genbrugsmaterialer fra andre haller. Foto: Anders Ole Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Ny fabrik med 30 job og omsætning til Korsør Havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny fabrik med 30 job og omsætning til Korsør Havn

Slagelse - 16. december 2017 kl. 06:50 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Op til 30 ufaglærte kan lige om snart få job på en ny betonfabrik, der er under opførsel for omkring 10 millioner kroner i Svenstrup ved Korsør.

Det er af de store spillere i den danske byggebranche Bach Gruppen A/S hjemhørende i Viborg med en egenkapital på over en milliard kroner, der ser flere fordele i at kunne producere beton-huldæk i Korsør.

- Beliggenheden er god i forhold til Købehavn og for den sags skyld også Aarhus, hvor vi skal bygge en masse de næste fem-seks år. Det er også vigtigt, at vi kan få de mange materialer til betonproduktionen sejlet hertil via Korsør Havn, siger Michael Nordam til Sjællandske. Han er produktionskoordinater hos Bach Gruppen og på den nye fabrik i Korsør, der hedder SHT Korsør. Michael Nordam tilføjer, at de kommende østvendte ramper bestemt også er et plus, når det gælder transport til København.

Havnedirektør i Korsør Havn Jimmi Jørgensen kalder Bach Gruppen for en drømmekunde.

- Jeg kan ikke komme ind på de eksakte priser, men der afregnes per ton over kajen i den aftale, vi har indgået med Bach Gruppen, hvor Korsør Havn også står for losningen af skibene, siger Jimmi Jørgensen til Sjællandske.

- Når vi kommer op på fuld produktion, kan vi her i Korsør støbe 1000 kvadratmeter huldæk i døgnet med en samlet vægt på 310.000 kilo, siger Michael Nordam.

SHT Korsør er en udvidelse og istandsættelse af den tidligere Kähler Elementfabrik.

SHT står for »Sander Hansen Trælast«. SHTs hovedafdeling ligger i Herning.

Tilbage i juni 2017 blev beslutningen om den nye fabrik i Korsør taget. Og i juni næste år ventes op imod 30 ufaglærte at være beskæftiget på fabrikken.

Fra Michael Nordam lyder der ros til Slagelse Kommune.

- Vi har jo erfaringer fra mange kommuner i Danmark, og jeg må sige, at her i Slagelse har vi virkelig fået en effektiv og hurtig behandling i forhold til vores planer med fabrikken, siger Michael Nordam.

- Ja, en indgang til erhvervslivet virker bare, siger erhvervschef Per B. Madsen med slet skjult stolthed. Erhvervschefen mener, at det er muligt af skaffe den nødvendige arbejdskraft fra lokalområdet.

Når betonfabrikken producerer, vil der kun være behov for arbejdskraft i dagtimerne, fordi natten bruges til at lade de støbte betonprodukter tørre og hærde.

- Vi foretrækker dansk arbejdskraft på grund af en nemmere kommunikation. Der skal arbejdes i teams, og det er ikke nødvendigt, at man ved noget om betonproduktion, for vi skal nok få vores nye folk lært op, siger Michael Nordam. Han lægger mest vægt på mødestabilitet. Interesserede i at arbejde på fabrikken er velkomne til at kontakte ham på mn@bachgruppen.dk eller 6012 8825.

Bach Gruppen med hjemsted i Viborg blev grundlagt i 1976 af Finn Bach, der i dag er arbejdende bestyrelsesformand.