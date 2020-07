Området overfor Sommerlyst her stadig med coronastrimpler skal for over 700.000 kroner forvandles til en offentlig naturoase med blandt andet bålhytte, ny legeplads og fere borde og bænke.

Ny dato for møde om naturrum

Forpagter af Sommerlyst Jesper Jensen har fundet en ny dato, hvor der skal dannes en forening, hvis opgave det bliver at skabe Korsør Lystskov Naturrum med et samlet budget på 734.000 kr. i området lige over for Sommerlyst.

Slagelse - 26. juli 2020 kl. 08:32 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halvdelen af beløbet betales af Jesper Jensen, mens den anden halvdel er bevilget fra Landudvikling Slagelse og EU.

Alle indbydes til orienteringsmøde om projektet søndag den 30. august mellem 10 og 14, hvor deltagerne gratis kan nyde luksusbrunch i Sommerlyst.

Målet er at skabe en naturoase med friluftsmuligheder midt i skoven bedre end den nuværende. Der skal blandt andet bygges legeplads for børn i alderen 2-15 år, schelters, bålhytte og sættes flere bordbænk sæt op, oplyser Jesper Jensen.

Han håber på opbakning til projektet, hvor en forening er et krav, hvis pengene fra Landudvikling Slagelse og EU skal udbetales.

Kun fire tilmeldte Kun fire havde tilmeldt sig det første orienteringsmøde her i juli, hvorfor det altså nu er udskudt til den 30. august

Tilmelding skal ske på mail til info@restaurant-sommerlyst.dk

Jesper Jensen håber, at mange møder op for at vise, at man i Korsør og omegn kan stå sammen om at skabe nyt og udvikling.

Ingen tvinges Han understreger, at ingen bliver »tvunget« til at deltage i hverken foreningen eller arbejdsgrupper, hvis ikke lysten til at gøre en forskel er der.