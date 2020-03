20. april besluttes det, om løbet over Storebæltsbroen skal udskydes fra den 20. juni til den 19. september. Billedet er fra løbet i 2008. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Ny dato for broløb er klar hvis...

Broløbet Storebælt tror foreløbig så meget på indsatsen mod COVID-19, at de frem til den 20. april fastholder og håber, at det to måneder senere er forsvarligt at sende 10.700 løbere over Storebæltsbroen fra Korsør til Nyborg.

Slagelse - 26. marts 2020 kl. 17:35 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores håb er, at resultaterne af hele Danmarks indsats mod COVID-19 gør, at det igen vil være forsvarligt at samles til den tid. Vi følger selvfølgelig myndighedernes krav og henstillinger i alle henseender, men indtil videre håber vi altså fortsat på, at det vil være muligt at løbe over Storebælt den 20. juni 2020, siger løbsleder Per Hansen.

Han tilføjer, at den endelig beslutning træffes den 20. april om, hvorvidt Broløbet 2020 skal gennemføres som planlagt, aflyses eller flyttes til en ny dato.

- Beslutter vi at flytte løbet, er det så i stedet er planen at afholde Broløbet Storebælt lørdag den 19. september 2020, siger Per Hansen.

Alle deltagerne vil snarest muligt modtage mail med ovenstående information om den mulige udskydelse af broløbet.

Onsdag blev Copenhagen Marathon 17. maj aflyst og motionsløbet Royal Run udskudt fra 1. juni til 6. september.