Den nye cykelsti vil gøre det mere sikkert at cykle på den 2,2 kilometer lange strækning mellem Bildsø og Stillinge. Foto: Per Vagnsø

Ny cykelsti til 11,5 millioner kroner

Udvalg besluttede at imødekomme ønsker fra lokalråd om forlængelse og vil også placere stien i den østlige side istedet for i den vestlige.

Der var stor glæde i Kirke Stillinge i foråret, da kommunens udvalg for erhverv og teknik i januar besluttede at prioritere en dobbeltrettet cykelsti mellem Kirke Stillinge og Bildsø langs den vestlige del af Bildsøvej.

